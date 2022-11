Fotbalisté Hostinného přitom v jednom týdnu sehráli na domácím hřišti hned dva zápasy. Nejprve ve středeční dohrávce 9. kola prohráli bitvu s lídrem tabulky Spartakem Hajnice (3:5), pak si v rámci 13. kola ve zmiňovaném duelu s chutí zastříleli.

Dane, jak je vám po těle v závěru podzimu po třech zápasech v osmi dnech?

Osobně se cítím celkem dobře. Zmíněné tři zápasy jsme odehráli jako tým velice slušně a nějaká zvláštní únava se po nich nedostavila.

Daniel BlažekZdroj: is.fotbal.czAnglický týden jste odehráli z důvodu odloženého utkání s Hajnicemi. Jak jste zápas s lídrem tabulky viděl?

Na to v jak okleštěné sestavě jsme do zápasu nastoupili, jej hodnotím velice kladně. Bohužel jsme se opět nevyvarovali několika zbytečným chybám směrem dozadu, a tak soupeř nakonec asi zaslouženě zvítězil.

Vidíte Spartak po vzájemném měření sil jako jasného favorita na vítězství v soutěži? Přece jen Hajničtí dosud všechny své zápasy vyhráli, jen naposledy pouze na penalty.

Spolu s Kocbeřemi je vidím jako hlavního favorita. Přece jen je vidět, že v jejich týmu působí několik rozdílových hráčů, kteří ještě v minulé sezoně hráli vyšší soutěže.

V letošním ročníku se Tatran prezentuje velmi mladým kádrem. Vidíte to jako správnou cestu hlavně pro budoucnost fotbalu v Hostinném?

Ačkoliv je takto mladý tým v okresu spíše raritou, stoprocentně to správná cesta je.

Při pohledu na fotbal, jaký předvádíte, a na šikovnost řady hráčů vašeho kádru, mi nepřijde desáté místo být tím, na jakém byste se měli pohybovat. Co myslíte vy?

Desáté místo je pro nás určitě zatím obrovským zklamáním. Sice jsme ve většině zápasů územně třeba lepším celkem, doplácíme ale na velkou nezkušenost. Především řešení situací ve vlastním i útočném vápně je pro nás proti zkušenějším soupeřům velkým problémem.

Tahounem Tatranu je už roky Martin Jakoubek. V posledních zápasech vám ale schází. Proč a jak moc je to na hře znát?

Martin se v poslední době potýká se zraněním v oblasti zad. Určitě nám v útočné fázi moc chybí. Teď je však na nás, abychom dokázali, že i hráče takové kvality dokážeme společně nahradit. Snad ale jeho zranění nebude mít delšího trvání a brzy bude zpět mezi námi.

Proti Svobodě nad Úpou jste nejlepšího střelce mužstva skvěle zastoupil a do sítě soupeře nasázel čtyři branky. Kdy se vám něco podobného podařilo naposledy?

Naposledy se mi to povedlo někdy v přípravce nebo v žácích. Já rozhodně žádným střelcem nejsem, góly vždycky radši připravuji. I kvůli mému kolenu, které mě ve střelbě dosti limituje, se snažím hledat spíše lépe postavené spoluhráče. Tyto trefy ale nijak nepřeceňuji, vím, že měřítkem by pro nás měli být soupeři jiných kvalit.

Jedině Tatran. Daniel Blažek by klub, ve kterém začínal, nikdy neměnil.Zdroj: archiv fotbalisty

Dokázal byste své trefy popsat? Která byla nejpovedenější?

Nejpovedenější byla asi druhá branka, lobování brankáře z nějakých pětadvaceti metrů.

V šestadvaceti patříte k nejzkušenějším hráčům týmu. Co mužstvu chybí k tomu, aby se vrátilo na čelní pozice přeboru?

Jak jsem již zmínil, chybí nám větší zkušenosti v klíčových momentech zápasu. Kolikrát do soupeře bušíme, z ojedinělé šance pak dostaneme po naší triviální chybě zbytečný gól. Bohužel se také potýkáme s několika dlouhodobějšími zraněními hráčů, kteří by jinak patřili do základní sestavy. I to je samozřejmě na naší hře znát.

Pokud se nepletu, platíte za patriota Hostinného a nikdy jste nehrál za jiný klub. Nelákalo vás vyzkoušet si někdy jiný dres? A neláká vás třeba vyzkoušet si i vyšší soutěž?

Nikdy mě to nelákalo, v A mužstvu jsem začínal v šestnácti, kdy se tady hrála I. B třída. Později se postoupilo do I. A třídy, tu jsem si však moc nezahrál, jelikož jsem kvůli problémům s kolenem skoro čtyři roky fotbal nehrál. Vždy jsem měl místní prostředí a kabinu rád a ani si nemyslím, že bych měl na vyšší soutěž, než zrovna Hostinné hrálo.

Loni se hrál přebor ve dvou skupinách po osmi, letos klasicky s šestnácti účastníky. Který formát se vám líbí víc?

V Hostinném je základem dobrá parta.Zdroj: archiv fotbalistyVíce se mi líbí letošní formát, kdy máme možnost konfrontace s více soupeři. Loni byl nevýhodou fakt, že jsme s některými celky hráli dvakrát, s jinými ale čtyřikrát, s některými kvůli poháru dokonce i pětkrát za sezonu.

Na konci podzimu vás čekají domácí bitva se Starými Buky a venkovní duel ve Rtyni. Věříte, že se s kalendářním rokem rozloučíte dvěma výhrami?

S naším postavením v tabulce a ambicemi do nich nemůžeme jít jinak, než že je chceme oba vyhrát. Jedině tak se vrátíme do hry o příčky v horní polovině soutěže.

Co říkáte na další zmodernizování fotbalového areálu v Hostinném a je ještě něco, co by stálo za vylepšení?

Umělka s osvětlením je pro nás i naši mládež veliké plus, můžeme trénovat celou zimu právě tady. Při špatném počasí hodně trpí kvalita našeho trávníku, takže zde by se určitě dalo uvažovat o vylepšení. I to však stojí nemalé peníze, které není v dnešní době jednoduché sehnat.