Po klopýtnutí v Deštném se béčko Jaroměře vrátilo na vítěznou vlnu. Ve šlágru 4. kola si poradilo s Dolany, které v derby porazilo tenisovým výsledkem 6:1 a připravilo je o první body. Čtyřmi góly se vyznamenal Martin Čenovský. V tabulce tak zbývá stoprocentní už pouze Provodov, který si s chutí zastřílel proti posledním Rasoškám (8:0).

Kapitán Jaroměře B Martin Čenovský (v černém) nasázel do sítě Dolan čtyři branky. | Foto: Václav Mlejnek/www.fotbalfoto.cz

Čtyři zápasy, dvanáct bodů, skóre 15:0. To mluví za vše. Provodov je na startu letošní sezony ve velké herní pohodě. Proti Rasoškám se dlouho nemohl prosadit a prvních pětačtyřicet minut skončilo bez branek. Po změně stran však domácí tým spustil pořádný brankostroj. Uklidnění přinesly dva rychlé góly Bergera. Mužem zápasu se však stal gólman Roman Weisser. Ten v letošní sezoně ještě neinkasoval (4 nuly), proti Rasoškám odchytal 75. minut, poté se přesunul do pole a dvěma trefami v rozmezí tří minut ukázal, že by hravě zvládl hrát i na hrotu.

Další ofenzivně laděný zápas odehrálo Deštné v Orlických horách. Divákům připravilo proti Hejtmánkovicím parádní podívanou, když do jejich sítě nasázelo osm kousků a nakonec zvítězilo 8:3.

Deset branek a remízu 5:5 viděli fanoušci fotbalu v Babí, kde se představila rezerva Police nad Metují. Plichtou 2:2 skončil zápas Velkého Poříčí s béčkem Červeného Kostelce. Velká Jesenice doma nestačila 2:3 na Zábrodí. Stárkov naopak stejným výsledkem doma přetlačil Machov.

AGRO CS Okresní přebor

Provodov – Rasošky 8:0 (0:0). Branky: Cvrček 2, E. Berger 2, Weisser 2, Káva, Šrajbr.

Jaroměř B – Dolany 6:1 (4:0). Branky: Čenovský 4, Kašpar, Seifert z pen. – I. Tokar.

Deštné – Hejtmánkovice 8:3 (3:0). Branky: Kárník 3, L. Macháček 2, Rýdl 2, J. Sýkora – Harasevič, Čihák, Vlasák.

Stárkov – Machov 3:2 (3:1). Branky: Ságner, Gorgán z pen., L. Lokvenc – Zima, Scholz.

Babí – Police nad Metují B 5:5 (3:1). Branky: Hejzlar 2, Hrnčíř, Umlauf, Hron – M. Hampl 2, Kollert, Kubeček, Š. Vlček.

Velká Jesenice – Zábrodí 2:3 (2:0). Branky: L. Macháček, T. Voráček – Koval 2 (1 z pen.), D. Škoda.

Velké Poříčí – Červený Kostelec B 2:2 (0:1). Branky: Závoďančík, Šarišský – Míl, Šrůtek.

Hotel Tommy Okresní soutěž

Martínkovice – Otovice 6:1 (3:0). Bramky: Panchartek 3, Janek 2, Koblasa z pen. – K. Pokorný.

Božanov – Ruprechtice 1:3 (0:1). Branky Kitler z pen. – J. Bartoš, Kohl, Šprinc.

Mezilesí – Křinice 4:0 (2:0). Branky: Sádovský 2, P. Škoda, Maixner.

Utkání Meziměstí B – Heřmánkovice bylo odloženo na 28. září od 15.00.