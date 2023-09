Jednoznačným magnetem víkendového programu okresního přeboru byl duel mezi béčkem Jaroměře a Provodovem. Před skvělou kulisou 230 diváků měli ve vypjatém zápase navrch domácí, kteří zvítězili 4:1 a lídrovi soutěže připravili první prohru v sezoně.

Fotbalisté Jaroměře (v černých dresech) porazili ve šlágru OP Provodov 4:1. | Foto: Václav Mlejnek

Skóre otevřel v 16. minutě po ukázkovém lobu jaroměřský kanonýr Čenovský. Stejný hráč měl velkou zásluhu i na druhé brance, když ve vápně našel Berana, který se nemýlil. Na konci prvního poločasu navíc viděl po hodně ostrém zákroku červenou kartu hostující Horkel. A když po změně stran přidal třetí branku Seifert, vypadalo to, že Jaroměř si jde pro jasnou výhru. V 62. minutě ale poslal rozhodčí Riabec předčasně do sprch Vacha a Provodov snížil ze svého pohledu na 1:3 zásluhou Cvrčka. To však bylo z jeho pohledu vše, naopak v samotném závěru potvrdil výhru Jaroměře Panenka.

"V zápase s lídrem tabulky jsme v prvním poločase opět dokázali získat vedení a po kvalitním výkonu dovést utkání do vítězného konce. Hráči zaslouží pochvalu, za svůj zodpovědný a týmový výkon na hřišti," zhodnotili trenéři Jaroměře Jiří Poděbradský a Martin Michálek.

V Deštném došlo na tradiční přestřelku, když celek z Orlických hor přehrál 5:4 Machov. Hattrickem se blýskl domácí Práza. O jednu branku méně viděli diváci ve Velké Jesenici, která porazila 5:3 Rasošky. Stárkov remizoval 1:1 s rezervou Červeného Kostelce, jinak se dařilo hostujícím týmům. Police si odvezla tři body z Hejtmánkovic, Dolany z Velkého Poříčí a Zábordí loupilo v Babí.

AGRO CS Okresní přebor

Jaroměř B – Provodov 4:1 (2:0). Branky: Čenovský, Beran, Seifert, P. Panenka – Cvrček.

Hejtmánkovice – Police nad Metují B 1:3 (1:1). Branky: D. Hušek – Valtera 3.

Deštné – Machov 5:4 (3:3). Branky: Práza 3, Rýdl, Kárník – D. Šulc 2, Hrodek, Kubeček.

Velké Poříčí – Dolany 1:2 (1:1). Branky: Šarišský – Všetečka, Kvaček.

Stárkov – Červený Kostelec B 1:1 (0:0). Branky: Gorgán z pen. – R. Míl.

Velká Jesenice – Rasošky 5:3 (1:2). Branky: Valeš 2, Marel, Koza, T. Petr – F. Šeda z pen., J. Pilař, vlastní (Provazník).

Babí – Zábrodí 0:1 (0:1). Branka: Janko.

Hotel Tommy Okresní soutěž

Martínkovice – Ruprechtice 3:1 (0:1). Branky: Steiner, P. Matějka, Panchartek – Bartoš.

Mezilesí – Božanov 3:0 (1:0). Branky: J. Vítek 2, P. Vítek.

Heřmánkovice – Křinice 5:3 (2:1). Branky: Rozum 3, L. Pražák, Kment – Deňo, Nentwich, Džurban.

Meziměstí B – Otovice 4:1 (1:0). Branky: Jansa, Z. Nývlt, F. Kučera, P. Bárta – Korityák.