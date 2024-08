O třetím srpnovém víkendu se v soutěži hrálo pouze šest ze sedmi původně plánovaných duelů. Souboj Deštného s Rasoškami byl odložen na 9. listopadu. Půltucet zápasů do hledišť přilákal chabých 445 diváků, když jednoznačný prim hrál v tomto ohledu šlágr kola mezi Policí nad Metují B a Hronovem.

Zápas hraný v Polici nad Metují zastihl domácí celek v nepříjemné situaci, kdy trenérům chyběla řada zraněných hráčů a pomoci muselo několik mladíků. Ti ale na zkušeného soka nestačili a hosté v zápase od úvodních minut dominovali.

Po úvodní trefě Tichého orámoval poločasovou přestávku hattrickem Petr Bryksí a alespoň čestný úspěch soupeře zaznamenal devět minut před koncem Valtera.

Šlágr 2. kola Spartak Police n. M. B – AFK Hronov 1:4 (0:2) Fakta – branky: 81. Valtera – 16. Tichý, 45., 51. a 59. Bryksí. Rozhodčí: Mareček. ŽK: 3:1. Diváci: 160. Spartak Police nad Metují B: Kriegler (55. Tauc) – Maryška, Hečko, Hlaváček, Kindl, Gavelek, Kollert (79. Vlček), Zemek (79. S. Kollert), Valtera, Temple, Švorčík (46. Čermák). AFK Hronov: Pavel Bryksí – Schreiber, Ansorge (88. Baláž), Pavelka, Franců, Petr Bryksí, Zíta, Klabník, Vursta (88. Bogdan), Tichý (71. Hubka), Kozák (79. Vávra).

„Kluci od první minuty plnili do puntíku, co jsme si řekli v kabině. Byl to ještě komplexnější výkon než v prvním zápase soutěže, v některých činnostech jsme se ještě zlepšili. Chceme podobný výkon zopakovat i v prvním domácím utkání proti Jaroměři B. Čeká nás těžký soupeř, chceme ale předvést svým divákům lepší fotbal než na jaře,“ zhodnotil duel trenér vítězného mužstva Miroslav Ansorge.

close info Zdroj: AFK Hronov zoom_in Ve druhém kole se k vzájemnému utkání sešli fotbalisté Police nad Metují B a Hronova.

Strana poražených výsledku samozřejmě litovala: „Naše béčko v silně kombinované sestavě především z důvodu zranění několika opor prakticky nemělo proti dobře hrajícímu soupeři z Hronova šanci. Hosté působili během celého utkání živějším, vyzrálejším dojmem a naši mladíci jednoduše na soka nestačili. Nakonec z toho byla prohra 1:4,“ stojí v komentáři na oficiálním facebookovém profilu polického Spartaku.

Vysokou výhrou na hřišti soupeře se v Červeném Kostelci blýskli také hráči Zábrodí, zbylé čtyři sobotní zápasy skončily nerozhodně. Při přestřelce mezi Hejtmánkovicemi a Babím (3:3) domácí vedli už o tři branky, když se dvakrát prosadil Vlastimil Čihák, hosté ale v závěrečné čtvrthodině vyrovnali!

Už po sedmi minutách vedla Velká Jesenice 2:0 ve Stárkově, o náskok ale přišla (2:2). Zatím nejrychlejší gól sezony vystřelil dolanský Pavel Sedláček ve Velkém Poříčí, na jeho trefu z 1. minuty ale odpověděl domácí Matyáš Hrubý (77.). Při stejném výsledku v utkání Jaroměře B s Machovem padaly branky až ve druhém poločase.

Jednoznačným šlágrem 3. kola bude souboj loňského účastníka I. B třídy Hronova s rezervou Jaroměře. O víkendu navíc úvodními třemi duely odstartuje také Hotel TOMMY - Okresní soutěž mužů.