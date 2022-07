Ze skupiny smrti pro nečekaný triumf. Libotov cup počtvrté pro Kousky Laušmanovi

Na půl kulatý 45. ročník tradičního klání se tentokrát konal v Lázních Bělohrad, tedy na půdě obhájce prvenství z minulého roku. A právě domácí borci od úvodních zápasů směle vykročili za finálovou účastí. Postupně totiž s velkým přehledem přehráli jak Klimkovice (4:0), tak i Janské Lázně (3:0), které na Jičínsko dorazily z nedalekých Krkonoš.

Výsledky Železnice v turnaji

- Janské Lázně 2:1

- Klimkovice 1:0

- Lázně Bělohrad 3:1

- Luhačovice 1:0

Dvě těsné výhry si ve skupině přihráli Železničtí (Janské Lázně 2:1, Klimkovice 1:0), proto bylo jasné, že právě vítěz okresního derby si zajistí účast v zápase o zlato. A duel od začátku držel pevně v rukou nováček I. A třídy. Dvěma rychlými trefami mu náskok zajistil Barták a po snížení Lonera upravil na konečných 3:1 proměněnou penaltou Kypr.

Ve druhé skupině potvrdili úlohu velkého favorita fotbalisté Luhačovic, mimochodem pátý nejlepší celek krajského přeboru Zlínského kraje. Všechny duely vyhráli nejtěsnějším možným výsledkem, na druhém místě pak díky vítězství nad Mšenými Lázněmi (1:0) a Konstantinovými Lázněmi (2:1) skončilo překvapení ročníku z Velichovek.

Daniel Barták, nejlepší hráč 45. ročníkuZdroj: denik.czNováček I. B třídy své skvělé tažení dokonal v souboji o bronz, kdy si vyšlápl na domácí mužstvo a porazil jej hladce 4:1. To už ale vše směřovalo k velkému finále. Vyrovnanou bitvu skromnou na gólové příležitosti rozhodl železnický Barták, jenž v 57. minutě využil centru Klouzy a vedle titulu pro svůj tým vystřelil také sobě post nejlepšího hráče celého turnaje.

Finálová sestava TJ Sokol Železnice: Puš – Mestický (31. F. Burgert), Starý, Kracík, Odvárko – Šťastný – Klouza, Míka, Kypr, Barták (58. Drahoňovský) – Lustig (43. Saal); na střídání připraveni J. Daniš st., J. Daniš ml. a D. Burgert.

Fotbalový oddíl z Železnice úspěchem na Lázeňském poháru potvrdil, že v posledních měsících požívá fantastické období. Nejprve na jaře po osmnácti letech vyhrál I. B třídu a oslavil tím návrat do I. A třídy. Nyní pošesté ve své historii získal i druhou nejstarší trofej, o jakou se na území České republiky hraje.

Tucet titulů Sokola Železnice

1990 - 1992 - 1994

1995 - 2000 - 2022

Na závěr se za bezchybnou jízdou svého mužstva ohlédl nadmíru spokojený trenér Vladimír Blažej: „Mám velkou radost z toho, že nám v Železnici roste další generace. Pět hráčů v dorosteneckém věku ukázalo, že máme další základy do budoucna. Smekám před kondicí Míky, Klouzy, Kypra, Starého, Odvárka či Bartáka, kteří turnaj odehráli buď bez střídání nebo jen s minimálním minutovým odpočinkem. Michal Puš v brance ukázal, že bude velmi dobrou posilou, to samé se dá říci o juniorovi Lustigovi. Naprosto fenomenální byli železničtí příznivci, kterých nám na finále přijelo fandit mým odhadem 130. Byla to skvělá atmosféra a jsem moc rád, že jsme to fanouškům vrátili výkonem a úspěchem.“

Rozlosování 46. ročníku Lázeňského poháru v Luhačovicích – skupina A: Železnice, Lázně Bělohrad, Mšené Lázně. Skupina B: Luhačovice, Velichovky, Klimkovice, Janské Lázně.

Pořadatelé nejbližších ročníků – 2023: Luhačovice, 2024: Velichovky, 2025: Klimkovice, 2026: Mšené Lázně, 2027: Janské Lázně (50. ročník).