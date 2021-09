Šest zápasů pátého kola má na programu okresní přebor mužů a týmem, který má při lichém počtu účastníků volný los, je lídr tabulky z Velichovek. K mání tak byla vedoucí pozice v soutěži a největší šanci probojovat se na ní měla dvojice Babí – Hronov. Právě druhý tým tabulky se čtvrtým totiž nastoupí ve vzájemném souboji v neděli a vítěz se bude moci posunout na vrchol. Pokud by snad duel skončil nerozhodně, číhaly na možnost ještě rezerva Police a Zábrodí. Tři duely 5. kola se hrály v sobotu, další tři o den později.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.