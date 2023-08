Jaroměř B, Červený Kostelec B, Provodov, Velká Jesenice, Deštné a Dolany. Těchto šest mužstev vstoupilo do nového ročníku AGRO CS Okresního přeboru Náchodska vítězně. Podle sekretáře OFS Petra Vokála však letošní soutěž nemá favorita a stejně jako nižší III. třída bude velmi zajímavá.

Jednoznačný výsledek se zrodil v utkání mezi Babím a rezervou Jaroměře. Hosté potvrdili roli favorita pěti brankami. | Foto: Václav Mlejnek

Úvodním dějstvím na Náchodsku o víkendu odstartoval AGRO CS Okresní přebor mužů a celkem jej ve dvou dnech rozehrála čtrnáctka mužstev. Co od sezony čekat a kdo například by měl být favoritem na postup do krajské soutěže I. B třídy, na to se Náchodský deník ptal svazového sekretáře Petra Vokála.

Jak moc jste se těšil na nový ročník mistrovských soutěží na Náchodsku?

Na nový ročník jsme se samozřejmě těšili moc, máme radost z toho, že se nám přihlásila dvě nová družstva do soutěže mužů a proti loňsku přibylo sedm družstev v soutěžích mládeže.

Obsazení soutěží mužů

v jednotlivých okresech

Hradecko 39 (14+12+13)

Rychnovsko 35 (12+12+11)

Trutnovsko 31 (16+15)

Náchodsko 22 (14+8)

Jičínsko 19 (12+7)

Okresní svaz bude v nové sezoně zaštiťovat dohromady šest soutěží. Je to podle vás adekvátní počet nebo co chybělo k tomu, aby soutěží, především mládežnických, bylo více?

Je to sice o jednu soutěž méně (starší žáci) než loni, ale je to dáno tím, že některé kluby přihlásily krajskou soutěž a čtyři družstva hrají společnou soutěž s OFS Trutnov, který tuto soutěž řídí.

Dospělá kategorie je klasicky rozdělena na okresní přebor a okresní soutěž. Byl jste o poměru mužstev 14 – 8 dopředu rozhodnutý, nebo byla ve hře i jiná varianta?

Z utkání Babí vs. Jaroměř B (0:5)Zdroj: Václav MlejnekJako každý rok je to vždy závislé na počtu přihlášek. Před začátkem losovacího aktivu byly ještě varianty v poměru 12 – 10 nebo 13 – 9. Po zvážení všech hledisek (sportovní, administrativní) se výkonný výbor nakonec rozhodl pro variantu 14 – 8. Jsme především rádi, že se na našem malém okrese daří držet dvě soutěže mužů, což již dnes na některých okresech bohužel není.

Koho v obou soutěžích favorizujete, na jaké podzimní zápasy se nejvíc těšíte?

Těžko někoho favorizovat, osobně vidím obě soutěže vyrovnané a žádného jasného favorita nemám. Už jen tím by mohly být obě soutěže hodně zajímavé. Přibydou také regionální derby, což bude jistě atraktivní pro diváky.

AGRO CS Okresní přebor - 1. kolo

Deštné – Stárkov 3:2 (1:1). Branky: Kárník 3 – Gorgán, L. Malinský. Hejtmánkovice – Velká Jesenice 1:3 (0:1). Branky: P. Růžička – J. Koza 2 (1 z pen.), J. Marel z pen. Police nad Metují B – Velké Poříčí 3:3 (1:2). Branky: Valtera 2, Gregar – Nguyen, V. Plšek, Šarišský. Machov – Provodov 0:4 (0:1). Branky: E. Berger 3, Káva. Červený Kostelec B – Rasošky 6:2 (3:1). Branky: Pereira 2, Kubeček 2, M. Vít, Hála – Koprda, J. Šeda. Babí – Jaroměř B 0:5 (0:4). Branky: Michálek 2, J. Souček 2, Toman. Zábrodí – Dolany 1:2 (1:0). Branky: Janko – Kašajík, I. Tokar.