Tip liga: Dvanácté kolo ovládl Tomáš Crha.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Dvanáctým kolem pokračovala fotbalová Tip liga čtenářů Deníku. Pro dvanácté balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Hrašeho 13, Náchod) Tomáš Crha (NA0023). Ten měl nejlepší tipy a nejpřesnější Supertrefu. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže a stále máte šanci i na průběžné ceny. Body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon. Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do webových stránek.