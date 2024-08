Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Za sebe mohu loňský ročník považovat za úspěšný. Řekl bych, že proběhl v klidu bez nějakých excesů na hřišti. Velký význam v tomto ohledu přikládám k tomu, že u nás držíme stabilní počet účastníků v jednotlivých soutěžích. Hraje se tu dá se říct v klidu a myslím, že rozdělení do tří soutěží nám dostatečně pokrývá výkonnostní rozdíl. Ona špička třetí třídy a následně čtvrtá třída, to už by byl velký rozdíl.

Dvěma úvodními koly okresního poháru byl na začátku srpna rozehrán nový ročník fotbalových soutěží na Rychnovsku. Co od něho očekává a jak s odstupem času hodnotí ten minulý, na to se Rychnovský deník ptal předsedy OFS Rychnov Luboše Michalce.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Předseda OFS Rychnov Luboš MichalecRychnovský okres, to byly jak říkáte tři soutěže dospělých a dále řada mládežnických. Oproti jiným krajským regionům je to dobré číslo, souhlasíte?

Myslím, že určitě. Komise mládeže navíc momentálně pracuje na tom, že bychom příště po mnoha letech mohli oddíly naplnit i dorosteneckou kategorii. Ta nám tu už roky moc chybí a je to znát samozřejmě hlavně pak v soutěžích dospělých, kde hrozí úbytek oddílů.

Nemrzí vás trochu, že zrovna na okresní přeboru II. třídy vyšel pro nový ročník lichý počet účastníků? Byla snaha tu hrát ve dvanácti? Co ji případně zhatilo?

Samozřejmě mě to mrzí, ale když vám jeden klub týden před zahájením soutěžního ročníku odstoupí ze soutěže, těžko s tím můžete něco dělat. Snaha byla, ale museli jsme soutěže zachovat podle původního rozpisu, což znamená, že v okresním přeboru druhé třídy bude mít vždy jeden tým volno.

Co vám jistě o víkendu udělalo radost, to byl vstup reprezentantů okresu do krajského přeboru? Jakou roli v něm podle vás budou letos Rychnov, Solnice, Týniště a Dobruška hrát?

Máte pravdu, vstup do sezony všem vyšel. Rychnov stejně jako v minulých letech bude v přeboru využívat své odchovance a určitě se bude pohybovat v horní polovině tabulky. O ně rozhodně strach nemám. V Solnici sice došlo v hráčském kádru ke změnám, přesto si myslím, že nebudou mít problém. Možná už to nebude ta úplná špička tabulky, ale nahoře jistě budou. Týniště s Dobruškou si to hned na úvod rozdaly v derby, hráli spolu nerozhodně, což moc nenapovědělo. Oběma oddílům ale přeji klidný střed tabulky, na který jednoznačně mají.

Vrátím se k okresnímu fotbalu. Navštívil jste o víkendu některý z pohárových zápasů? A který výsledek vás nejvíc překvapil?

Bohužel jsem z rodinných důvodů nikde nebyl, ale co mám zprávy, vše proběhlo pozitivně a bez problémů. Výsledky odpovídaly tomu, že jsme pořád před začátkem sezony, ony to jsou vlastně spíš takové lepší přáteláky, při nichž se navíc hraje o finanční odměnu.

Zajímavým tématem jsou rozhodčí. Jak je na tom OFS Rychnov s jejich počtem? Obsadíte v pohodě každý hrací víkend?

Rozhodčích máme relativně dost, ale problémy jsou s jejich obsazováním. Zrovna jsem mluvil se šéfem komise rozhodčích a shodli jsme se, že o každém víkendu se nám potkají zápasy v jeden termín. Musí se to pak řešit operativně a rozhodčí nějak rozházet, aby všude někdo byl. Máme však štěstí, že oddíly jsou většinou vstřícné a ochotné posunout v případě potřeby začátky zápasů, aby pak měly jistotu, že na jejich duely přijedou tři rozhodčí. Zatím se nám v tomto ohledu daří, navíc existuje a funguje také meziokresní výpomoc.

Sledujete počínání amatérského výběru Královéhradeckého kraje, který v úterý odletěl do Bosny a Hercegoviny na kvalifikační turnaj EURO Region's Cupu? Jaký výsledek od týmu očekáváte?

O úspěchu krajského výběru samozřejmě vím. Podařilo se mu vyhrát Národní pohár a teď mají hráči možnost postoupit na evropské finále. Výsledky budu sledovat, přeji našim reprezentantům úspěšnou misi, ačkoliv už jen tohle je pro celý Královéhradecký krajský fotbalový svaz velký úspěch.

close info Zdroj: Královéhradecký KFS zoom_in Výběr Královéhradeckého KFS v úterý odcestoval do Bosny a Hercegoviny, kde jej čeká kvalifikační turnaj o postup na UEFA Region's Cup!