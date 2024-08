Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Poslední ročník začal nečekaně ostře, kdy v prvních kolech bylo v každém několik červených karet a vyvrcholilo to inzultací rozhodčího. Po pěti kolech se naštěstí vše uklidnilo, i proto, že disciplinární komise vynesla několik tvrdých trestů. Tělesná napadení hráčů a rozhodčích rozhodně na fotbalových hřištích opravdu vidět nechceme. Jinak podle očekávání postoupil do I. B třídy omlazený Sokol Provodov, zklamáním je rozhodně sestup Hronova do okresního přeboru s krásným novým nejen fotbalovým stánkem, který letos slaví 120 let své existence. Mládežnické soutěže probíhaly bez problémů.

Úvodními sedmi zápasy AGRO CS Okresního přeboru byl v sobotu a neděli na Náchodsku rozehrán nový soutěžní ročník. Co od něho očekává a jak s odstupem času hodnotí ten minulý, na to se Náchodský deník ptal předsedy OFS Náchod Petra Vítka.

Náchodský okres, to byly dvě soutěže dospělých a čtyři mládežnické. Oproti jiným krajským regionům je to málo. Čím si to vysvětlujete?

Dvě soutěže mužů jsou v našem malém okrese stále ještě úspěchem, jsou i okresy, které mají již jen jednu soutěž dospělých. Dlouhodobě máme také menší počet B týmů v porovnání s jinými okresy. Co se týká mládeže, soutěže dorostu a starších žáků jsou v celé republice problematické, i když se snažíme je podporovat. Máme poměrně četné zastoupení v krajských soutěžích mládeže, přeci jenom některé kluby preferují krajské soutěže o více účastnících i za cenu větších dojezdových vzdáleností.

Pro nový ročník ještě navíc ubyly Křinice, kde fotbal minimálně na čas skončil. Jak jste tu zprávu přijal?

Sokol Křinice byl jedním z mála klubů, které za poslední dobu znovu obnovil svoji činnost. Bohužel pro nedostatek hráčů se rozhodli pro tento krok, který nás netěší, jelikož když na vesnici zanikne fotbal, který je většinou jediným sportem v obci, kdy se na utkáních schází pomalu celá vesnice, má to tam neblahý dopad i na společenský život.

Co vám jistě o víkendu udělalo radost, to byl vstup reprezentanta okresu z Police nad Metují do čtvrté ligy. Čekal jste tak vysokou výhru v Novém Bydžově potažmo už suverénní pohárový postup v Trutnově?

Určitě jsem netušil, jak se podepíší změny v kádru, ale je vidět, že nově příchozí posily rychle zapadly do týmu a přeji Spartaku, aby jim ten elán vydržel, co nejdéle. Je pro náš region skvělé, že po roce máme opět svého zástupce v této soutěži.

Věříte, že se napříště ke Spartaku přidá i Náchod, který by měl být největším aspirantem na vítězství v krajském přeboru?

Moc bychom si to všichni přáli, protože FK Náchod je největší klub v našem regionu s nejlepším fotbalovým zázemím a nejlepší mládežnickou základnou.

Vrátím se k okresnímu přeboru. Navštívil jste o víkendu některý ze zápasů? A který výsledek vás nejvíc překvapil?

Vzhledem k tomu, že jsme se ženou byli o víkendu za kulturou mimo region, tak jsem žádné utkání na vlastní oči neviděl. Asi jediným překvapením byla výhra rezervy Červeného Kostelce v sestavě s nestárnoucím Karlem Havlíčkem na Deštné.

Zajímavým tématem jsou rozhodčí. Jak je na tom OFS Náchod s jejich počtem? Obsadíte v pohodě každý hrací víkend?

Momentálně máme k dispozici dvaadvacet rozhodčích, ne všichni však mohou pískat o víkendu každý týden, mladí rozhodčí většinou hrají ještě fotbal. Letos největší problém vidím v tom, že dva kluby si přehodily termín domácích utkání z neděle na sobotu. Věřím, že každé hrací kolo obsadíme, někdy to z výše uvedeného asi v pohodě nebude.

Máte ohledně této sezony nějaké novinky, o kterých by hráči a fotbaloví příznivci měli vědět?

Vzhledem k tomu, že letos nedoznala výrazných změn Pravidla fotbalu a počet družstev je podobný jako v loňském ročníku, tak k nějaké velké změně nedošlo. Díky tomu, že v okresní soutěži mužů máme jen sedm týmů, museli jsme změnit systém nadstavby pro jarní část soutěže. Radost máme i z nárůstu počtu týmů v soutěžích mládeže.