Druhým kolem pokračovala fotbalová Tip liga čtenářů Deníku.

Pro druhé balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Hrašeho 13, Náchod) Monika Procházková (NA0033). Ta měla nejlepší tipy a nejpřesnější Supertrefu. Ti, kteří druhé kolo nestihli, nemusejí zoufat. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon.

Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do webových stránek www.denik.cz/tipliga.

Výsledky 2. kola

1. Náchod – Horky n. J. 1 (3:0)

2. Kratonohy – Police n. M. 2 (1:2)

3. Červený Kostelec – Dobruška 1 (4:1)

4. Třebechovice – Nové Město 1 (4:1)

5. Sobotka – Česká Skalice 0 (0:0)

6. Lokomotiva HK – Velké Poříčí 1 (4:0)

7. Lázně Bělohrad – Broumov 1 (3:1)

8. Náchod B – Kunčice 1 (3:2)

9. Roudnice – Jaroměř 1 (3:0)

10.Předměřice – Hejtmánkovice 2 (2:3)

Supertrefa: 37 branek

Pořadí po 2. kole

Fortuna liga (1. místo)

NA0033 Monika Procházková, Náchod 16 35

Fortuna národní liga (2. – 5. místo)

NA0041 Jan Pišta, Rožnov 16 26

NA0006 Jiřina Brožová, Česká Skalice 13 26

NA0016 Jaroslava Mathová, Olešnice 13 26

NA0005 Silvester Polomský, Česká Skalice 13 26

ČFL (6. – 13. místo)

NA0035 Petr Drašnar, Náchod 13 23

NA0038 Vašek Chaloupka, Provodov 13 23

NA0031 Miloš Kubík, Hronov 13 23

NA0001 Miroslav Pácalt, Kramolna 13 23

NA0002 Vlasta Pácaltová, Kramolna 13 23

NA0029 Jitka Pilnáčková, Jaroměř 13 23

NA0008 Vítězslav Šolc, Machov 13 23

NA0007 Jiří Soukup, Česká Skalice 10 23

Divize (14. – 28. místo)

NA0042 Václav Mráz, Velké Poříčí 16 20

NA0027 Jiří Bohanský, Meziměstí 13 20

NA0015 Josef Matha, Olešnice 13 20

NA0043 Eva Mrázová, Velké Poříčí 13 20

NA0039 Jiří Prokeš, Náchod 13 20

NA0009 Jan Šolc, Machov 13 20

NA0010 Petr Šolc, Machov 13 20

NA0025 Martin Štěpánek, N. Město n. Met. 13 20

NA0023 Tomáš Crha, N. Město n. Met. 10 20

NA0034 Jaroslav Kuchař, Náchod 10 20

NA0028 Václav Pilnáček, Jaroměř 10 20

NA0037 Milan Rydlo, N. Město n. Met. 10 20

NA0004 Lenka Rýdlová, Náchod 10 20

NA0003 Aneta Rýdlová, Náchod 10 20

NA0032 Milan Bitnar, Hronov 7 20

Krajský přebor (29. – 43. místo)

NA0045 Jaroslav Čížek, Dubenec 13 17

NA0046 Filip Hrbek, Dubenec 13 17

NA0047 Lenka Hrbková, Dubenec 13 17

NA0026 Josef Kotyška, Nový Hrádek 13 17

NA0017 Lukáš Runštuk, Velká Jesenice 13 17

NA0019 Jan Runštuk, Velká Jesenice 13 17

NA0012 Vladimír Seidel, Velké Poříčí 13 17

NA0020 Jaroslav Hylena, Václavice 10 17

NA0014 Jaroslav Macek, Červený Kostelec 10 17

NA0044 Pavel Mráz, Velké Poříčí 10 17

NA0018 David Runštuk, Velká Jesenice 10 17

NA0030 Milan Řehák, Libotov 10 17

NA0040 Václav Stránský, Náchod 10 17

NA0021 Zdeňka Špačková, Náchod 10 17

NA0022 Vladislav Váchal, Náchod 10 17

I. A třída (44. – 50. místo)

NA0036 Petr Drašnar, Václavice 10 14

NA0024 Alena Ludvíková, N. Město n. Met. 10 14

NA0011 Miroslav Hurdálek, Náchod 4 14

NA0048 Zdena Langerová, Velké Poříčí 13 13

NA0049 Tomáš Prokeš, Náchod 10 10

NA0050 Kateřina Prokešová, Náchod 10 10

NA0013 Petr Kylar, Stárkov 0 10

Družstva:

1. místo

TJ ČESKÁ SKALICE 36 75

2. místo

PAMIR 36 66

3. místo

ŠRŮTKOVA LÍPA MACHOV 39 63

4. místo

TJ VELICHOVKY 33 60

5. místo

POŘÍČÁCI 39 57

6. místo

DOUBTEAM 33 54

7. místo

3R Z VELKÉ JESENICE 36 51

DU31 39 51

9. místo

TRIO 33 47

10. místo

BOHEMKA 33 40