Pátým kolem pokračovala fotbalová Tip liga čtenářů Deníku.

Pro páté balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Hrašeho 13, Náchod) Jan Pišta (NA0041). Ten měl nejlepší tipy a nejpřesnější Supertrefu. Ti, kteří páté kolo nestihli, nemusejí zoufat. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon.

Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do webových stránek www.denik.cz/tipliga.

Výsledky 5. kola

1. Čáslav – Náchod 0 (1:1)

2. Police – Vysoká 2 (1:3)

3. Č. Kostelec – RMSK Cidlina 2 (0:1)

4. Kunčice – Velké Poříčí 0 (1:1)

5. Nové Město – Náchod B 0 (2:2)

6. Týniště – Jaroměř 0 (0:0)

7. Česká Skalice – Roudnice 2 (1:2)

8. Broumov – Nepolisy 0 (3:3)

9. Předměřice – Meziměstí 1 (3:1)

10. Javornice – Hejtmánkovice 0 (4:4)

Supertrefa: 34 branek

Pořadí po 5. kole

Fortuna liga (1. místo)

NA0033 Monika Procházková, Náchod 7 59

Fortuna národní liga (2. – 4. místo)

NA0041 Jan Pišta, Rožnov 7 50

NA0001 Miroslav Pácalt, Kramolna 1 47

NA0002 Vlasta Pácaltová, Kramolna 1 47

ČFL (5. – 14. místo)

NA0003 Aneta Rýdlová, Náchod 4 44

NA0004 Lenka Rýdlová, Náchod 4 44

NA0022 Vladislav Váchal, Náchod 4 44

NA0008 Vítězslav Šolc, Machov 1 44

NA0021 Zdeňka Špačková, Náchod 4 41

NA0027 Jiří Bohanský, Meziměstí 1 38

NA0035 Petr Drašnar, Náchod 1 38

NA0034 Jaroslav Kuchař, Náchod 1 38

NA0016 Jaroslava Mathová, Olešnice 1 38

NA0006 Jiřina Brožová, Česká Skalice -5 38

Divize (15. – 22. místo)

NA0023 Tomáš Crha, N. Město n. Met. 1 35

NA0029 Jitka Pilnáčková, Jaroměř 1 35

NA0019 Jan Runštuk, Velká Jesenice 1 35

NA0030 Milan Řehák, Libotov 1 35

NA0010 Petr Šolc, Machov 1 35

NA0009 Jan Šolc, Machov 1 35

NA0028 Václav Pilnáček, Jaroměř -2 35

NA0038 Vašek Chaloupka, Provodov -5 35

Krajský přebor (23. – 40. místo)

NA0024 Alena Ludvíková, N. Město n. Met. 1 32

NA0031 Miloš Kubík, Hronov -2 32

NA0015 Josef Matha, Olešnice -2 32

NA0007 Jiří Soukup, Česká Skalice -2 32

NA0025 Martin Štěpánek, N. Město n. Met. -5 32

NA0005 Silvester Polomský, Česká Skalice -2 31

NA0017 Lukáš Runštuk, Velká Jesenice 1 29

NA0014 Jaroslav Macek, Červený Kostelec -2 29

NA0039 Jiří Prokeš, Náchod -2 29

NA0045 Jaroslav Čížek, Dubenec -5 29

NA0046 Filip Hrbek, Dubenec -5 29

NA0047 Lenka Hrbková, Dubenec -5 29

NA0037 Milan Rydlo, N. Město n. Met. -5 29

NA0020 Jaroslav Hylena, Václavice 1 28

NA0032 Milan Bitnar, Hronov 0 27

NA0026 Josef Kotyška, Nový Hrádek -2 26

NA0043 Eva Mrázová, Velké Poříčí -2 26

NA0040 Václav Stránský, Náchod -2 26

I. A třída (41. – 50. místo)

NA0049 Tomáš Prokeš, Náchod 1 25

NA0048 Zdena Langerová, Velké Poříčí -5 25

NA0036 Petr Drašnar, Václavice -2 23

NA0042 Václav Mráz, Velké Poříčí -5 23

NA0044 Pavel Mráz, Velké Poříčí -8 20

NA0011 Miroslav Hurdálek, Náchod -2 17

NA0018 David Runštuk, Velká Jesenice -2 17

NA0012 Vladimír Seidel, Velké Poříčí -2 17

NA0050 Kateřina Prokešová, Náchod -2 16

NA0013 Petr Kylar, Stárkov 0 14

Pořadí - družstva:

1. místo

PAMIR 6 138

2. místo

ŠRŮTKOVA LÍPA MACHOV 3 114

3. místo

TRIO 3 110

4. místo

TJ VELICHOVKY 0 105

5. místo

TJ ČESKÁ SKALICE -9 101

6. místo

DOUBTEAM -3 99

7. místo

DU31 -15 87

8. místo

3R Z VELKÉ JESENICE 0 81

9. místo

BOHEMKA -3 70

10. místo

POŘÍČÁCI -15 69