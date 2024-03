„Do zápasu jsme nastoupili v hodně omlazené sestavě a někteří nastoupili i na alternativních postech, což se projevilo v úvodu utkání, kdy jsme chybovali na polovině hrací plochy a soupeř nabídnutou šanci proměnil. Poté jsme udělali několik změn na postech a do poločasu výsledek otočili. Začátek druhé půle nám vyšel parádně a třemi góly do dvaceti minut zápas rozhodli,“ zhodnotil utkání provodovský trenér Zdeněk Samko.

Provodov chce navázat na úspěšný podzim a hned v prvním jarním kole se musel popasovat s nepříjemným Machovem. To se mu povedlo, když zvítězil 5:3, i když musel v prvním poločase otáčet.

Poslední desetiminutovka přinesla však ještě dva zajímavé momenty, kdy si domácí hráč dal dva ukázkové vlastňáky. „Na závěr utkání asi dlouho nezapomene náš smolař Honza Horkel, který si dal dva vlastní góly, nejdříve skluzem, poté hlavičkou do šibenice naší branky. Vítězství v prvním jarním kole si však velice ceníme,“ dodal Samko.

První poločas zápasu v Jaroměři, kde tamní rezerva přivítala Babí, skončil sice 2:2, po změně stran už ale domácí potvrdili roli favorita a třemi góly rozhodli o výhře.

Nejvyšší výhru si připsaly Dolany, které rozstřílely Zábrodí vysoko 8:1. „Po třech nepovedených přípravných zápasech jsem měl obavy z prvního jarního zápasu. Až na pár výjimek jsme konečně hráli to, co chceme. Komunikace, disciplinovanost, osobní souboje, přebírání hráčů, poctivá defenziva a produktivita v ofenzivě. Po celý zápas jsme byli lepším týmem a soupeře jsme přehrávali. Musíme pokračovat v těch to výkonech i v dalších zápasech,“ uvedl na klubovém facebooku spokojený kouč Šrajbr.

I ve zbylých duelech se dařilo domácím týmům. Stárkov si vyšlápl na Deštné, Velké Poříčí překvapilo béčko Police nad Metují a Rasošky sice s béčkem Červeného Kostelce remizovaly, ale i bod je příjemným překvapením.

AGRO CS - Okresní přebor muži, 14. kolo

Provodov – Machov 5:3 (2:1)

Fakta – branky: 25. Cvrček, 38. Zelenka, 48. a 65. Berger, 58. Franěk – 14. Kubeček, 82. a 89. Horkel (oba vlastní). Rozhodčí: Bárta – Prokeš. ŽK: 2:0. Diváci: 20.

Jaroměř B – Babí 5:2 (2:2)

Fakta – branky: 26. Čenovský, 45. Smetana, 47. Toman, 86. a 90. Horák – 14. Panenka (vlastní), 31. Kácovský. Rozhodčí: Havrda – Martínek, Flígr. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

Stárkov – Deštné v O.h. 2:1 (0:0)

Fakta – branky: 48. Gorgán (pen.), 71. Středa – 92. Chaloupka (pen.). Rozhodčí: Bareš – Suchánek. ŽK: 3:4. Diváci: 60.

Rasošky – Červený Kostelec B 2:2 (1:1)

Fakta – branky: 30. Pilař, 66. Šmied – 25. Hepner, 83. Míl. Rozhodčí: Šolc – Svoboda. ŽK: 2:1. Diváci: 20.

Dolany – Zábrodí 8:1 (5:1)

Fakta – branky: 4. a 51. Tokar (první z pen.), 12. a 25. Rýdl, 34., 44., 62. a 87. Ulrych – 30. Mikeš. Rozhodčí: Riabec – Tokár, Hromas. ŽK: 2:1. Diváci: 40.

Velké Poříčí – Police n. M. B 2:1 (1:1)

Fakta – branky: 24. Vlček, 56. Danihel – 28. Valtera. Rozhodčí: Gernát – Šolc, Prokeš. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

1. Provodov 14 11 2 1 57:18 35

2. Jaroměř B 14 9 3 2 49:22 30

3. Stárkov 14 8 3 3 34:24 27

4. Police B 14 7 4 3 54:24 25

5.Dolany 14 8 0 6 42:41 24

6. Deštné 14 7 2 5 49:42 23

7. Velká Jesenice 14 6 3 5 24:23 21

8. Velké Poříčí 14 5 5 4 25:27 20

9. Machov 14 6 1 7 34:31 19

10. Zábrodí 14 5 2 7 26:34 17

11. Č. Kostelec B 14 3 4 7 22:38 13

12. Hejtmánkovice 14 4 0 10 28:45 12

13. Babí 14 2 2 10 20:40 8

14. Rasošky 14 0 3 11 17:72 3