Pět zápasů ve finálové skupině o postup - devět vstřelených branek. Taková je bilance útočníka Mezilesí. Sádovskému vrchol letošní sezony vychází na jedničku, když se s ním nikdo v počtu gólů nemůže rovnat. Osobní statistiky jdou však v tuto chvíli stranou. Pokud jeho tým v sobotu zaboduje, zvedne nad hlavu pohár. „Ať už to dopadne jakkoliv, konec sezony náležitě oslavíme,“ říká bez nervů kanonýr Náchodského deníku.

O víkendu jste vyhráli v Martínkovicích 5:2, jaký to byl zápas?

Zápas to byl těžký. Od 9. minuty jsme prohrávali, ale naštěstí se nám podařilo skóre brzy otočit. Ve druhém poločase stálo štěstí na naší straně, nedovolili jsme Martínkovicím srovnat a našimi góly jsme potvrdili výhru 5:2.

Pro vás hodně vydařený zápas, když jste nasázel čtyři branky. Spadlo vám tam vše, do čeho jste kopl?

Čtyři branky jsou pro mě zatím největší úspěch. Nespadlo tam vše, minimálně dvě šance jsem neproměnil.

Tabulka střelců - Okresní soutěž mužů "O Postup"



9 - Tomáš Sádovský (Mezilesí)

4 - Pavel Škoda (Mezilesí), Jiří Lehotský (Božanov)

3 - Zdeněk Nývlt, Matěj Bartoš, Jakub Smrček (všichni Meziměstí B)

Která ze čtyř branek byla nejhezčí?

Ta druhá, po povedeném centru z levé strany jsem zakončil hlavou a míč se odrazil od břevna do soupeřovy sítě.

Už se ozval pokladník, kolik za takový počin budete muset zaplatit?

Pokladník si zatím dává načas, ale myslím si, že to na rozlučce budu mít drahé.

Vy jste v pěti zápasech nadstavby nasázel devět branek, skvělé číslo a asi i spokojenost?

Určitě jsem spokojený, od útočníka se góly očekávají. Čím více branek, tím lépe pro náš tým.

Zbývá odehrát poslední kolo, tabulku vedete o tři body, uvidíme Mezilesí za rok v okresním přeboru?

O titulu ještě není rozhodnuto, po zápase v Božanově uvidíme, jak to celé dopadne.

Co od duelu v Božanově očekáváte?

Zápasy venku jsou vždy těžké, obzvláště když se jedná o Božanov, ve kterém jsme ještě nikdy nevyhráli. Je na čase toto prokletí zlomit.

Jak bude v Mezilesí vypadat rozlučka se sezonou?

Zatím rozlučku naplánovanou nemáme, ale asi jako v jiných týmech na této úrovni. Ať už to dopadne jakkoliv, konec sezony náležitě oslavíme.

Co vás kromě fotbalu baví?

Kromě fotbalu je mým velkým koníčkem hokej a požární sport.

Sparta vyhrála po devíti letech ligový titul, co jste na to říkal?

Svět se konečně vrací do normálu a titul je tam, kde má být. (usmívá se)

Amatérský fotbal hodně uvadá, hráči nejsou, kluby bojují o přežití. Jak to vnímáte?

S tím musím souhlasit. Každý rok se i náš tým rozhoduje, zda bude pokračovat v další sezoně. Tým stárne a mladší nástupci nejsou, ale musíme doufat v lepší zítřky.