Jaká vaše branka byla nejhezčí? Můžete ji popsat? Asi ta druhá. Mačky rozehrával roh, já si seběhl někam na kraj vápna, míč jsem dostal do nohy, trochu si ho potáhl směrem na střed a plackou jsem to poslal na bližší tyč.

Filipe, o víkendu jste porazili Otovice zajímavým výsledkem 9:4, jaký to byl zápas? Zápasy venku bývají vždycky obtížné, ale tentokrát jsme si to dokázali hodně ulehčit naší hrou. Otovicím jsme nedovolili se dostat do tempa.

Musel jste něco zaplatit do klubové kasy?

To je snad jasné (směje se). Za hattrick je u nás tvrdá sankce. Basa piv.

Mistrovské oslavy v Teplicích? Ještě budou pokračovat, ujišťuje kanonýr Kalaš

V Rasoškách hrajete skupinu o umístění, kvalitou ale spíš patříte do skupiny o postup, souhlasíte?

Máte pravdu. Bohužel jsme si to sami pokazili. Začátek jara, kdy jsme to měli ve svých rukou, nám solidně protekl mezi prsty. Přišly dvě prohry a už nám to nedalo. Ale můžu slíbit, že příští sezonu jsme tam!

Jaká je v Rasoškách parta?

S klidem můžu říct, že málokde mají lepší partu. Jsme kámoši i mimo fotbal, což je hrozně znát.

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal asi v 6 letech v Jaroměři, tam jsem pak musel bohužel ve 12ti skončit. Následovala delší pauza a až na přelomu 17-18 let jsem se k fotbalu vrátil. Už to bylo tady v Rasoškách.

Jste klidný fotbalista nebo se rád hádáte?

Myslím si, že tak na šedesát procent jsem klidný a zbytek asi hádavý. (směje se) Přiznám se ale, že někdy dokážu být i na 110% nervák.

Jaká je podle vás úroveň okresního fotbalu na Náchodsku?

Za mě asi dobrý. Přece jenom hrajeme nejnižší třídu v okrese. Tady se moc na úroveň nehraje. Spíš na to udělat si žízeň a chuť na klobásu.

"My jsme Slavoj!" Teplice nad Metují po patnácti letech ovládly okresní přebor

Prozradíte čtenářům co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Baví mě spousta věcí od sportu přes hudbu až po zvířata. Dokonce i práce je pro mě celkem zábava, jsem topenář, instalatér.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Ani jednomu. Přiznám se, že českou ligu skoro nesleduji.