Martin Škoda střílí na branku Baníku.Zdroj: Jiří PetrMartine, Hajnice slaví první trofej v sezoně. Jak velkou radost v klubu znamená?

Pro Spartak je to celkově první pohár v historii, takže spokojenost a radost panuje veliká. Je to trofej hlavně pro Jardu Švorce, který pro hajnický fotbal dělá strašně moc, navíc už dlouho dobu, takže jsme chtěli uspět hlavně kvůli němu.

Ve finále jste přemohli houževnatého soupeře. Jak náročný to byl zápas?

Před utkáním jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Tušili jsme, že to bude těžký zápas a tak se i stalo. Soupeř hrál ze zajištěné obrany a spoléhal se na brejky. Šťastnou střelou, kde si trošku smůly vybral náš Kouba (Petr Kobos – pozn. aut.), se dostali do vedení, ale běžela teprve osmá minuta, takže bylo stále dost času. Pořád jsem věřil, že vývoj utkání obrátíme v náš prospěch a nakonec to dopadlo dobře.

V Trutnově duel sledovala pěkná návštěva. Byl i pro vás zápas výjimečný?

Diváků přišlo něco kolem dvou stovek, což jsem popravdě ani nečekal. Navíc musím říct, že příznivci obou mužstev vytvořili finálovému utkání dobrou atmosféru, za kterou jim patří poděkování. My hlavně nechtěli zklamat naše fanoušky, snažili jsme se jim udělat radost a přivést do Hajnice, jak už jsem říkal, první pohár v oddílové historii.

Lukáš Böhm & Martin ŠkodaZdroj: Jiří PetrVítěznou branku jste zaznamenal v 87. minutě. Jak ke gólu došlo a jak byste popsal následnou euforii na hřišti?

Naštěstí to tam spadlo, za což jsem strašně moc rád. Soupeř už vyhlížel penaltový rozstřel, který je pak už o štěstí. Gól padl po krásné akci, kde se Lukáš Böhm uvolnil na levé strašně a do šestnáctky poslal krásný centr. Ten ještě lehce hlavou prodloužil Martin Kejzlar a našel mě úplně neobsazeného. Balón jsem si zpracoval a střelou pod břevno nedal jinak výborně chytajícímu brankáři šanci (usmívá se). V tom momentu vypukla neuvěřitelná radost celého týmu a našich skvělých fanoušků.

Utkání bylo dost nervózní, padla spousta karet, se soupeřem jste si nic nedarovali. Čím to?

On ten zápas byl od začátku bojovný a někdy až bolestivý, ale to jen ukázalo, že se hrálo o pohár. Oba týmy chtěly uspět. Mladý rozhodčí to celkem dobře zvládl a rozdal na obě strany karty tak, jak si kdo zasloužil. Tím bych chtěl i trojici rozhodčích poděkovat za zvládnutí zápasu, i když to neměli vůbec lehké. Soupeři bych chtěl poděkovat za pěkný zápas a přeji jim do dalších bojů, ať se jim daří.

Máte pohárovou trofej, ale hádám, že budete chtít double. Je to tak?

Před sezonou to byl náš sen a cíl, vyhrát nejprve pohár a jak říkáte získat pak vytoužený double. Máme to ve svých rukách a nohách, musíme jít ve zbytku sezony od zápasu k zápasu a budeme doufat, že se nám to podaří.

Fotbalisté Spartaku Hajnice ve středu pozvedli trofej pohár pro vítěze PENZION Poříčí Okresního poháru mužů.Zdroj: Jiří Petr