Po třech kolech zůstávají v okresním přeboru na Náchodsku bez ztráty jediného bodu dva týmy. Možná trochu překvapivě jimi jsou Dolany a Provodov. Šlágr kola se však hrál v Deštném, kam přijelo silné béčko Jaroměře. Domácí sice brzy prohrávali, ale po parádním obratu zvítězili 5:3.

AGRO CS Okresní přebor: Deštné v O.h. (zelené dresy) - Jaroměř B 5:3. | Foto: Václav Mlejnek/www.fotbalfoto.cz

Jaroměř do Deštného přijela s dvěma výhrami v zádech, když porazila přesvědčivě Babí i Rasošky. A sebevědomě začala i v Orlických horách, kde zásluhou dvou tref Čenovského vedla v 7. minutě už 2:0. Domácí fotbalisté ale dokázali odpovědět mezi 11. a 18. minutou, kdy se dvakrát prosadil kanonýr Práza. Po půlhodině hry si dal navíc vlastence Panenka (3:2) a v 50. minutě to zásluhou Rýdla bylo 4:2 pro Deštné. Za hosty sice po hodině hry snížil exligista Poděbradsky, ale to bylo ze strany Jaroměře vše. Tečku za zápasem udělal sedm minut před koncem Tuček.

AGRO CS Okresní přebor

Rasošky – Dolany 0:7 (0:4). Branky: R. Ulrych 3, Praslička, Renfus, Záliš, Cipra z pen.

Červený Kostelec B – Provodov 0:2 (0:0). Branky: Cvrček, F. J. Hladík.

Deštné – Jaroměř B 5:3 (3:2). Branky: Práza 2, vlastní (P. Panenka), Rýdl, Tuček – Čenovský 2, Poděbradský.

Machov – Velká Jesenice 0:1 (0:1). Branka: L. Macháček.

Police nad Metují B – Stárkov 1:1 (0:1). Branky: Valtera – L. Lokvenc.

Babí – Hejtmánkovice 0:4 (0:3). Branky: D. Hušek 2, L. Novák, P. Růžička.

Zábrodí – Velké Poříčí 2:2 (1:2). Branky: Koval 2 – Myška, Vrátný.

Hotel Tommy Okresní soutěž

Ruprechtice – Meziměstí B 4:0 (1:0). Branky: Frydrych, M. Bartoš z pen., Ptáček, Marek.

Křinice – Martínkovice 2:4 (2:0). Branky: Hošek 2 – Panchartek 3 (1 z pen.), Koblasa.

Otovice – Božanov 2:3 (1:0). Branky: Korityák, Kratochvíl – P. Exner, Lehotský, E. Wilke.

Heřmánkovice – Mezilesí 2:1 (1:1). Branky: vlastní (P. Škoda), Kment – J. Králíček.