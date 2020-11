Zajímavé dvanácté kolo nabídla Tip liga čtenářů na Náchodsku. Z vítězství se raduje Václav Mráz, který získává dvanáctou várku piva Gambrinus. Když měl jednoznačně nejlepší tipy. V týmech je ve vedení stále celek Pamir.

Po zrušení redakce v Náchodě na adrese Hrašeho 13 pro Vás máme nové sběrné místo! Nově můžete svoje tipy nosit do Obchodního domu Zefýr (Krámského 30, 547 01 Náchod). Do soutěže se můžete zapojit kdykoliv v jejím průběhu a stále můžete pomýšlet na hlavní cenu. To proto, že body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. Tip ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon. Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do webových stránek www.denik.cz/tipliga. Díky menšímu počtu tipujících máte stále vysokou šanci na vítězství v naší jedinečné tipovací soutěži. Tak neváhejte a zapojte se s námi do soutěže o parádní ceny.

Výsledky 12. kola



1. Manchester City – Liverpool 0 (1:1)

2. Everton – Manchester United 2 (1:3)

3. Arsenal – Aston Villa 2 (0:3)

4. Dortmund – Bayern Mnichov 2 (2:3)

5. Augsburg – Herta Berlín 2 (0:3)

6. Leverkusen – Mönchengladbach 1 (4:3)

7. Lazio Řím – Juventus Turín 0 (1:1)

8. Atalanta Bergamo – Inter Milán 0 (1:1)

9. Valencia – Real Madrid 1 (4:1)

10. PSG – Rennes 1 (3:0)



Supertrefa: 36 branek

12. kolo - jednotlivci

Liga mistrů (1. místo)

NA0007 Jaroslav Kuchař, Náchod 1 85

Evropská liga (2. – 5. místo)

NA0003 Jaroslav Macek, Červený Kostelec 1 82

NA0012 Aneta Rýdlová, Náchod 4 79

NA0010 Václav Pilnáček, Jaroměř 1 79

NA0013 Vlasta Pácaltová, Lhotky -2 79

První liga (6. – 12. místo)

NA0016 Miloš Kubík, Hronov 0 78

NA0014 Miroslav Pácalt, Lhotky 1 76

NA0009 Jan Pišta, Rožnov 4 73

NA0002 Jarča Mathová, Olešnice 1 73

NA0011 Lenka Rýdlová, Náchod 1 73

NA0008 Milan Řehák, M. Libotov 1 73

NA0024 Václav Stránský, Náchod 0 73

Druhá liga (13. – 20. místo)

NA0021 Vítězslav Šolc, Machov -2 71

NA0023 Petr Šolc, Machov 4 68

NA0022 Jan Šolc, Machov 4 68

NA0017 Jaroslav Čížek, Dubenec 4 67

NA0006 Monika Procházková, Náchod 1 67

NA0018 Lenka Hrbková, Dubenec 4 65

NA0004 Jaroslav Hylena, Václavice 1 65

NA0019 Filip Hrbek, Dubenec 2 62

Krajský přebor (21. – 25. místo)

NA0025 Václav Mráz, V. Poříčí 7 56

NA0020 Jiří Knettig, Provodov 4 54

NA0015 Milan Bitnar, Hronov 0 51

NA0005 Miroslav Hurdálek, Náchod 0 51

NA0001 Josef Matha, Olešnice -5 43

12. kolo - družstva

1. – 4. místo

Pamir 3 234

TJ Velichovky 6 225

ŠRŮTKOVA LÍPA MACHOV 6 207

DW3 10 194