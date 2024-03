Ondro, o víkendu jste přehráli Babí 5:2, jak těžký zápas to byl? Vzhledem ke stavu béčka to byl rozhodně těžký duel. Ze začátku chvíli trvalo, než jsme si zvykli, ale poté se projevila naše příprava a soupeře ze spodku tabulky jsme s přehledem udolali.

Vy jste dal nakonec vítěznou branku, můžete ji popsat?

Musím říct, že gólů jsem mohl vstřelit hned několik, ale aspoň díky skvělému presinku od Martina Čenovského se mi podařilo jednu dát, nutno podotknout, že do prázdné branky. Pocit to byl uklidňující a zároveň motivující ke vstřelení více branek.

Béčko Jaroměře vstoupilo do jara s pětibodovou ztrátou na první Provodov, jaké jsou cíle pro druhou polovinu sezony? Chcete se porvat o postup?

Podzim se nám velice povedl a cíl pro druhou část sezony je stejný. Bojovat jako tým a získat co nejvíce bodů. Samozřejmě nesmím opomenout naše fanoušky, chceme hrát atraktivní fotbal pro ně, aby jich chodilo co nejvíce. Rozhodně se o postup popereme, Provodovu nedáme nic zadarmo.

Ondřej Toman.Zdroj: Václav Mlejnek

Vy jste se do Jaroměře vrátil v létě ze Smiřic, proč přišla tato změna?

Do Smiřic jsem se vydal s cílem získat fotbalové zkušenosti, protože v áčku jsem předtím moc šancí nedostával. Ve Smiřicích byla a bude skvělá parta. Jsem klukům vděčný za to, že jsem si s nimi mohl zahrát. Přemýšlel jsem i o další sezoně tam strávené, ale po nabídce Jirky Poděbradského jsem se rozhodl „vrátit domů“ a kopat za béčko.

Jak po půl roce vnímáte kvalitu okresního přeboru na Náchodsku?

Když se řekne okresní přebor, člověk si představí neatraktivní a nakopávaný fotbal. Z mých dosavadních zkušeností mohu říct, že to tomu tak není. Momentálně se tam nachází hodně silných týmů a individualit, které soutěži dodávají úroveň. Žádný mač není jednoduchý a je to boj.

Tým střelecky táhne Martin Čenovský, na podzim nastupoval i trenér a bývalý ligový hráč Jiří Poděbradský, jaké je to hrát vedle takhle zkušených borců?

Měl jsem štěstí s nimi hrát i v minulosti za áčko. Jejich kvality byly vidět i tam. Jsou to super chlapi a těším se na další roky strávené po jejich boku. Pro mě velká motivace hrát vedle takových borců.

Jaká je vaše role v týmu?

Má role spočívá v běhání. Nejsem moc technický typ a od Bradky to slýchávám často (směje se), ale i to mi dává motivaci na sobě pracovat a zdokonalovat se. Vše kompenzuji fyzičkou a bojovností.

Co vás kromě fotbalu ještě baví?

Rád si zajdu s přáteli na pár pivek, ale taky zajdu do posilovny.

Fandíte Spartě, nebo Slavii?

Nejsem fanouškem českého fotbalu, ale na výsledky se kouknu. Vzhledem k počestnosti fanoušků v našem týmu i atraktivnosti stylu, bych si vybral Spartu.