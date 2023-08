Zápas jste rozhodli už v prvním poločase a mohly za to především tři vaše branky. Vzpomenete si, kdy naposledy se vám povedlo zaznamenat hattrick? No mohlo toho být i více, kdybych občas zapojil hlavu a uklidnil koncovku. Ale jsem rád, že to dopadlo aspoň takhle. A kdy se mi naposledy povedl hattrick? Myslím si, sezona jeden nebo dva roky zpátky, nejsem si jistý momentálně. Důležitá je přítomnost.

Romane, tři zápasy, tři výhry. Mohli jste si v klubu vůbec přát lepší vstup do sezony? Jaká je v týmu atmosféra? Tak start je to takzvaně pohádkový. Když si vezmu minulou sezonu, kde jsme sotva udělali pár bodů, tak jsme teď nadmíru spokojeni a nálada v týmu je dobrá. Každý výsledek jsme poctivě oslavili a říkáme si, že už snad nespadneme (usmívá se).

Roman UlrychZdroj: TJ DolanyKterý ze tří gólů byl nejvydařenější, můžete jej popsat?

No to se říct nedá (směje se). Přišlo mi, že byly de facto všechny stejné - krásná průniková přihrávka od spoluhráčů a pak už jen stačilo to nějak trefit.

V minulé sezoně jste v dresu Dolan stihl pět branek, teď už máte tři. Znamená to, že se z vás stává kanonýr?

Minulý ročník nebyl vydařený jak pro mě, kdy jsem měl spoustu zranění, zlomenou nártní kůstku, natržený sval, operaci kolene a podobně, tak pro celý tým. Potýkali jsme se se spoustou zranění v týmu a jsme rádi, že jsme soutěž vůbec udrželi a můžeme letos dál bojovat v okresní přeboru. A jestli se ze mě stává kanonýr? Vlastně ani nevím jak to poznat, takže asi spíš ne (úsměv).

Je vám 29 let, oblékal jste dres Jaroměře, Velichovek, Dobrušky a Dolan. Máte ještě nějaké fotbalové ambice?

Jo za mlada to ještě šlo, i když těch devětadvacet let je vlastně taky prd, když si vzpomenu na Ivana Tokára, který s námi doteď běhá po hřišti a to už má přes padesátku. Ambice už asi nejsou od té doby, co jsem si našel holku. Pak už jsem jen přibíral a přibíral (smích). Teď už se mně nechce nějak se do toho zase pouštět, i když si myslím, že shodit pár kilo by mi jen prospělo a klidně bych mohl v zápasech vydržet hrát i celých devadesát minut.

S týmem teď vedete tabulku a v neděli vás čeká derby na půdě rezervy Jaroměře. Hádám, že to pro vás bude hodně prestižní duel, je to tak?

Ano, v neděli půjde takzvaně o den D. Všichni se velice těšíme a já obzvlášť, jelikož sem tam dříve hrál a teď momentálně tam působí spoustu kamarádů a bývalých spoluhráčů. Určitě v utkání nebudeme favoritem, i když vedeme tabulku, můžeme jen překvapit.

Co od utkání očekáváte a plánuje se nějaká sázka mezi vámi a někým z bývalých spoluhráčů?

Od utkání očekávám hru na horu dolu, obě strany budou chtít vyhrát, bude tam neskutečná motivace na obou stranách. A to i díky tomu, že po minulé sezoně právě do rezervy Jaroměře přestoupilo několik hráčů od nás. Sázka už proběhla s jedním z kamarádů na začátku podzimu, přesněji kdo vstřelí více branek, ten na konci jara půjde na tetování. Nějaká speciální sázka přímo na tohle utkání zřejmě bude taky, jen se zatím nevymyslela.

Je pro vás Jaroměř B v sestavě s Jiřím Poděbradským nebo Martinem Michálkem jasným favoritem na zisk titulu okresního přeborníka?

Favoritem určitě, ale ne zas tak jasným. Ono hráči jako Poděbradský, Michálek, Čenovský a další, to jsou určitě zvučná jména a dokážou zahrát stále výborně, léta ale taky přibývají a myslím si, že Provodov, který nejspíš koupil nějaký šejk z Arábie (smích), bude letos chtít určitě postoupit. Jak jsem psal, my můžeme v derby jen překvapit a to taky chceme. Nenecháme to Jaroměři zadarmo! Proto zvu všechny fotbalové příznivce do hlediště, koukejte dorazit a fandit Dolanům.