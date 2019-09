Navíc Stárkovu patří fantastické čtvrté místo v pořadí mezi všemi zapojenými oddíly. Velkou zásluhu na tom má kantýna na fotbalovém hřišti, kde se schází téměř celá vesnice.

„Myslím, že je to vynikající podpora vesnického fotbalu, která tu nemá obdoby. Navíc máme tu výhodu, že je na vesnici skvělá parta lidí, kteří se na fotbale scházejí. Proto máme i velkou výtoč, jenž nás posouvá pořadím nahoru,“ říká předseda stárkovského klubu Luboš Gorgán.

Přitom to ve Stárkově s fotbalem nedávno vypadalo hodně bledě. „Před pár lety se uvažovalo o tom, že zanikne. Staré vedení končilo a už nechtělo dále pokračovat, proto jsme do toho museli jít my. Ve Stárkově má fotbal tradici od 50. let minulého století. Byla by škoda tady fotbal neudržet,“ vzpomíná na těžké časy Gorgán.

A oddíl pod novým vedením začal znovu vzkvétat. „Začali jsme dělat i mládež. Máme mladší předpřípravku a mladší žáky, navíc přišlo 15 nových dětí, což je super. S tím všechno souvisí, rodiče chodí na hřiště a všichni dohromady tam trávíme čas, tak by to podle mě mělo fungovat,“ přibližuje Gorgán, jenž je i gólmanem mužů, jenž na Náchodsku hrají okresní přebor. Díky skvělým výsledkům v projektu Kopeme za fotbal si ve Stárkově přišli už na spoustu zajímavých benefitů, jako jsou sudy piva Gambrinus či dresy. „Všechno je přesně dané. Víme, co musíme splnit pro nějaký zajímavý benefit. Myslím, že projekt je v tomhle vymyšlený skvěle, dostat sadu dresu nebo sud zdarma je dobrá motivace. Navíc my všichni máme společný cíl. Nechceme, aby zanikl vesnický fotbal a tento projekt tomu napomáhá,“ dodává Gorgán.

Dospělý tým se v okresním přeboru pohybuje ve středu tabulky, naposledy o víkendu prohrál s aspirantem na postup Machovem 0:1, což zamrzí, ale na druhou stranu je vidět, že fotbal ve Stárkově je v dobrých rukou a o svoji budoucnost se rozhodně bát nemusí.