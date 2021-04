Zajímavé prostředí vybralo vedení OFS Náchod k volební valné hromadě. Ta se vzhledem k současným opatřením uskutečnila na tribuně fotbalového stadionu v Náchodě. Místo předsedy s přehledem obhájil Petr Vítek, když ho zvolilo 23 funkcionářů z 24. Protikandidáta Vítek neměl, proto bude předsedou i v následujících čtyřech letech.

Obhájil jste post předsedy OFS Náchod, je to odměna za odvedenou práci v předešlých letech a důkaz toho, že jsou s vámi kluby spokojené?

To je spíše otázka pro naše kluby, aby to zhodnotily. Ale určitě si toho silného mandátu vážím a zároveň je to závazek do nového volebního období, kde nás čeká spousta práce.

Čekají vás další čtyři roky ve funkci předsedy, na co se chcete především zaměřit?

Vzhledem k situaci, kdy minulý ročník byl anulován a nad dohráním letošního visí otazník, bude největším úkolem restartovat soutěže, kde bude třeba improvizovat, abychom vymysleli společně s kluby podpůrné projekty na návrat fotbalistů a hlavně mládeže do tréninkového procesu a zápasového rytmu. Rádi bychom rozvíjeli projekty, které se osvědčily v minulých letech, zejména chceme spolupracovat s kluby na rozvoji mládeže, protože to je jediná cesta, jak zachovat soutěže na okrese pro další generace.

Volební valná hromada proběhla na stadionu FK Náchod, jaký byl na zajímavé místo konání ohlas?

Bylo to zcela nestandardní, ale vzhledem ke všem těm opatřením a hlavně obavám mnoha lidí z nákazy jsme se rozhodli pro toto řešení, ve venkovním prostředí je riziko nákazy daleko menší. Co mám informace, asi jsme byli jediní v republice. To, že nám do toho chumelilo, dalo valné hromadě zvláštní pointu, na kterou budeme třeba jednou s úsměvem vzpomínat.

Jak to vidíte s letošní sezonou? Je ještě nějaká šance, že by se hrálo?

Vidím reálně, že bychom mohli hrát květen a červen jako v minulém roce. Je tu oproti minulému ročníku jeden rozdíl, že lze ukončit soutěže po odehrání minimálně padesáti procent utkání, u nás to znamená dohrát tři kola z podzimu. Otázka je u vyšších soutěží, kde zbývá dohrát třeba sedm až osm kol, ale jsem ještě stále optimista.

Pokud by se opatření uvolnila, uvažujete o tom, že byste znovu uspořádali pohárovou soutěž?

Prioritou je hrát mistrovská utkání. V případě, že by FAČR plošně ukončil ročník z důvodu nemožného dohrání 50% utkání ve vyšších soutěžích, tak určitě znovu uspořádáme Pohár předsedy OFS a věřím, že by se letos zapojilo i více klubů.

Jaký podle vás může mít současná situace dopad na kluby v regionu?

To je asi největší otazník, přeci jen je ta pauza velmi dlouhá. Největší neznámá je návrat starších ročník, tedy fotbalistů v nižších soutěžích. Na druhou stranu to jsou většinou srdcaři, kteří fotbalem žijí. U malých dětí se toho nebojím, těm chybí tréninkový proces, ale hlavně sociální kontakty s kamarády. Největší neznámá je u již tak nejvíce ohrožených kategoriích starších žáků a mladšího dorostu, kde mám obavy, aby nezůstali sportovat jen u počítače, což se bohužel v této době velmi rozmáhá. Pro mne je nepochopitelné, že je to ještě podporováno. To, že herní byznys využil situace ještě umím pochopit, ale nechápu medializaci e-sportu ve sportovních médiích, to přeci se sportem nemá nic společného, podle mne je to jen začátek nové závislosti a gamblerství.

Nejvíc musí trpět děti. Jak je po pauze přitáhnout zpět k fotbalu?

To bude asi nejtěžší úkol, ale určitě s kolegy a kluby vymyslíme nějakou zábavnou formu, abychom děti dostali zpět na zelené trávníky. Věřím, že i rodiče, kteří toho musejí mít jak se říká plné zuby, budou rádi, když jejich děti budou mít přirozený ventil při fotbale s kamarády na hřišti. Je to jediná cesta, jak udržet zdravou generaci, protože už teď jsou plné dětské psychiatrie a poradny pro obézní děti. Bohužel této vládě moc nedochází, že sport je nejlepší prevence proti všem nemocem, myslím si, že kdyby bylo možné venku alespoň pravidelně trénovat za určitých pravidel v malých skupinkách, tak bychom nemuseli mít obavy o zdraví celé jedné generace a o budoucnost amatérského sportu u nás.

Sledoval jste volby i v jiných okresech našeho kraje? Co jste na výsledky říkal?

Samozřejmě mám informace o průběhu voleb nejen v našem kraji. Nepřísluší mi hodnotit výsledky voleb v jiných okresech, všude je situace stejná – všechny kluby mají právo navrhnout kandidáty a všechny mají právo na svobodné volby a jen zástupci klubů nejlépe vědí, kdo v jejich regionu pro ně bude zajišťovat ten nejlepší servis.