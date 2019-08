Soutěžící tipují ve 13 kolech (závěrečné 9. a 10. 11.) výsledky deseti duelů. Tipuje se výsledek po 90 minutách hry: 1 výhra domácích, 0 remíza či 2 výhra hostů.

Každý hráč si pro registraci do soutěže musí nejprve zajistit hrací kupon. Na kuponu vyplníte osobní údaje, vystřihnete ho a doručíte do pátku do 12h do redakce Náchodského deníku. Redakce novému hráči přidělí startovní číslo, které se hráč dozví ve středečním vydání, kdy vychází výsledková listina.

Od dalšího kola hráč své číslo vpisuje na kupon. Do hry se lze zapojit kdykoli a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají.

Tip ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový kupon. Webový hráč si navíc musí na 1. kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód. Ten poté slouží se startovním číslem jako přihlašovací údaj na www.denik.cz/tipliga

Hráč vyplňuje i další důležitá pole: Supertrefu a bonusový kód.

Supertrefa je tip na celkový počet gólů v deseti utkáních. Jde o pomocné kritérium pro určení vítěze kola při rovnosti bodů.

Díky bonusovému kódu hráč získává dva body navíc. Jde o kombinaci šesti číslic, kterou zadává v každém kole na tištěný kupon redakce. Kód mohou vložit do svého tiketu i hráči na webu.

Za správně natipovaný zápas připisujeme 2 body, za špatně natipované utkání ubíráme 1 bod. Pokud se některý zápas nesehraje, nedohraje či odehraje dříve, nedostanou za něj hráči žádný bod.

Šanci na výhru zvyšuje i soutěž týmů. Spolu se svými rodinnými příslušníky či kamarády vytvořte tým a utkejte se s dalšími celky.

Stačí, abyste na hrací kupon vepsali do zvláštního pole název týmu, který chcete reprezentovat.

Na konci soutěže máme pro vítězný tým připravenu rovněž zajímavou cenu: stejně jako okresní vítěz dostane lahodný sud piva Gambrinus.

Kompletní pravidla TIP ligy najdete na našem webu www.denik.cz/tipliga.