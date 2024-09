Ostatně celé sedmé dějství bylo plné zajímavých výsledků a překvapení. Vždyť hned v několika případech tabulkově hůře postavený tým přehrál favorita. Například Dolany si vyšláply na Velkou Jesenici nebo rezerva Police nad Metují dokázala vyplenit půdu Zábrodí.

Největší drama sledovali diváci v Machově, odkud si Stárkov odvezl porážku 3:4. Hattrickem o výsledku rozhodl domácí Lukáš Kubeček, pro něhož šlo přitom o první střelecké úspěchy v sezoně. Za hosty se jubilejní desátou brankou prosadil Tomáš Chalupník, gólem z 67. minuty už ale pouze upravoval na konečný výsledek.

Největší kanonádu předvedli hráči Hronova, kteří se s posledními Rasoškami vůbec nepárali (12:0), Velké Poříčí zase výsledkem 8:1 porazilo Hejtmánkovice.

„Možná by se mohlo zdát, že takový zápas nemá smysl, ale já si to nemyslím. Vyzkoušeli jsme si určité herní situace, někteří hráči se rozehrávají k solidním výkonům, fyzicky jsme odpracovali zápas na vysoké úrovni. Kluci předvedli zodpovědný přístup, musíme ale zůstat hlavou na zemi, těžké zápasy nás teprve čekají. Hned v sobotu to bude derby ve Stárkově,“ pronesl po střeleckém koncertu svého mužstva trenér Hronova Miroslav Ansorge.