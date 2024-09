Zápas to byl jak na horské dráze. Chvíli jsme tahali za kratší konec, ale nakonec jsme ukázali, že se umíme semknout a hrát i proti papírově silnějšímu soupeři. Mě osobně celkem trvalo, než jsem se do zápasu dostal, jelikož jsem netušil, co od soupeře čekat. Oslavy se táhly až k ranním hodinám, taková výhra a gólové hody se musí pořádně zapít.

Opravdu to byl zápas jako řemen. V AGRO CS Okresním přeboru na Náchodsku se hrál v sobotu duel mezi Stárkovem a Zábrodím. Domácí do něj šli týden po debaklu na hřiště Deštného, hosté naopak v roli vedoucího celku tabulky, který dosud neztratil ani bod.

Soupeř na vaše hřiště přijel coby lídr tabulky. Věřili jste si na něj? Přece jen loni proti němu bral Stárkov všech šest bodů.

Dobře jsme věděli, že nám soupeř nedá nic zadarmo, ale také jsme byli odhodláni na hřišti nechat vše, co bylo v našich silách. Kluci ze Stárkova už Zábrodí dobře znají, takže mě zasvětili, kde má soupeř slabiny a naopak kde by mohl zahrozit. Do zápasu jsme následně šli s čistou hlavou a odhodláním ho vyhrát.

Chalupníkův podzimní start 2 branky: Stárkov - Police n. M. 4:3

1 branka: Stárkov - Velká Jesenice 2:2

1 branka: Deštné - Stárkov 8:3

4 branky: Stárkov - Zábrodí 6:4

Utkání jste skvěle rozehráli a ve 35. minutě vedli 3:1, pak ale hosté stav otočili. Nebál jste se v tu chvíli, že je po nadějích na bodový zisk?

Neřekl bych, že jsem ztratil naději, spíše jsem si uvědomil, že teď je čas zapnout a ukázat, že góly střílet pořád umím (usmívá se). Na jednu stranu je dobře, že soupeř vstřelil branku hned na začátku druhého poločasu, my alespoň měli dostatek času na odpověď a následně se zpět dostat do vedení.

Nakonec jste osud zápasu vzal do svých rukou a hattrickem skóre otočil. Jak k obratu došlo?

Bylo to díky tomu, že nás obdržený gól „nezlomil“ a my předvedli skvělý týmový výkon. Gól na 4:4 tomu byl důkazem, kdy nám vyšla kombinace ve středu pole, já následně dostal od Ságnera přihrávku před prázdnou branku a už stačilo pouze trefit odkrytou svatyni. Následný gól na 5:4 mi obrana soupeře darovala, kdy poslední hráč ve snaze dát balón hlavou gólmanovi ho posunul mně přímo do běhu a já už to jen poslal za gólmanova záda. Trefa z penalty na výsledku už nic extra neřešila, ale samozřejmě čtvrtá branka v zápase potěší jak mě, tak i klubovou kasu (směje se).

Kterou svou zápasovou trefu byste označil za nejpovedenější?

Za mě byla nejpovedenější ta první, kdy jsem si našel odražený balón z rohu a takzvaně jsem prostřelil vše, co mi stálo v cestě.

Jste odchovancem Ústí nad Orlicí. Zahrál jste si Českou fotbalovou ligu, divizi, krajský přebor. Na které roky a úspěchy vzpomínáte nejradši?

Těch vzpomínek mám díky orlickoústeckému fotbalu spoustu a jsem za ně velice rád. Pokud to mám brát jako největší zážitek, tak bezesporu přípravný zápas proti Viktorii Plzeň. To mi v paměti zůstane asi napořád. Díky skvělému zázemí jezdila do Ústí spousta týmů na soustředění, takže potkat se na hřišti například s Tomášem Čvančarou nebo Alexem Králem byly nádherné momenty. Co se týče úspěchu, rád vzpomínám na poslední rok v dorostu, kdy jsme „vykopali“ postup do dorostenecké divize a ve stejném ročníku jsem také vstřelil svůj první divizní gól za A mužstvo.

V létě roku 2021 jste přešel do Nechanic. Co vás k tomuto kroku vedlo?

Po dokončení střední školy jsem se přestěhoval do Hradce Králové za prací. V práci jsem se dal do řeči s kolegou, který za Nechanice v té době hrál a jednou mě vzal s sebou na přátelský zápas. Mně se nechanický areál zalíbil, vedení se zase líbil můj výkon, tak slovo dalo slovo a byly z toho krásné tři ročníky se skvělou partou i mistrovskou sezonou.

Nyní hájíte barvy Stárkova a trefil jste se zatím ve všech čtyřech duelech. Plánujete tu odehrát více sezon nebo vás bude ještě lákat vyšší soutěž?

Neříkám, že by mě vyšší soutěž nezajímala, ale mám za sebou pár zranění. V loňské sezoně mě vyřadila z poloviny zápasů zlomenina klíční kosti a teď už beru fotbal jenom jako koníček a formu aktivního odpočinku. Ve Stárkově jsem spokojený a co bude za rok nebo za dva, to uvidíme. Třeba vám to prozradím příště (úsměv).

Na závěr odbočím k evropským pohárům. Komu v Česku fandíte a co říkáte na to, jak se českým klubům v Evropě poslední dobou daří?

V Česku nemám vyloženě nejoblíbenější tým. Rád si nějaký zápas pustím v televizi nebo se zajdu podívat přímo na stadion, ale to je tak vše. Postup českých týmů v Evropě samozřejmě sleduji a přeji všem, ať se dostanou co nejdál a vybojují maximum bodů. Letošní příděl do koeficientu je famózní a já věřím, že český fotbal zanechá v evropských pohárech nemalou stopu. Kdybych si měl tipnout, tak za mě to nejdál dotáhne Slavia. Snad mě kluci v kabině neukamenují (smích).