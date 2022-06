Letošní turnaj přilákal dohromady 19 účastníků, kteří se rozdělili do čtyř základních skupin, v nichž se ve čtyřiceti duelech bojovalo o postup do vyřazovacích bitev. Už dopolední program naznačil, jak kvalitní celky tentokrát do Libotova dorazily.

Hlavně ve skupině A si páteční los zalaškoval a proti sobě poslal hned čtyři velké favority na celkový triumf. Vůbec největší naděje se vkládaly do Zanzibaru, tradičně silný kádr přivezla Seydlerova vila a už třikrát v Libotově dokázali uspět Kousci Laušmanovi nebo FC Sylvárov, proto i s nimi se muselo počítat.

Libotov cup 2022Zdroj: Renata JírováSilné týmy se ale pohybovaly i v dalších skupinách, ať už to byli Vesnický mazáci, Da Giorgio nebo FC Lipový kvítek (vítěz z roku 2014) a Brazilci z vesnice (vítěz 2018). Škoda jen, že scházeli obhájci trofeje Švery tým, kteří ve shodném termínu dali přednost populárnímu Havlovickému poháru.

Historie letošního ročníku se začala psát již pátečním večerní losováním, na které navázala volná zábava s možností využití stanového městečka. To pro tentokrát s ohledem na nepřející počasí nebylo využito v takové míře, jako loni.

Výhrami v základních skupinách si nejlepší výchozí pozice pro play off zajistili Kousci Laušmanovi, Brazilci z vesnice, Kočovné řeznictví a Popocatepetl FC. Dva posledně jmenované celky však vypadly hned v osmifinále, zatímco zbylé týmy prošly až do vzájemného semifinále. V něm se radovali Kousci (2:1), ve druhé semifinálové bitvě pak Zanzibar nečekaně padl s Pussycat Boys (1:4).

Kousci Laušmanovi a jejich cesta za vítězstvím



Zanzibar 0:2

FC Sylvárov 1:0

Seydlerova vila 2:1

FC Sivok 4:0

Zelená lajna 1:0

FC Štenclové 2:1

Brazilci z vesnice 2:1

Pussycat Boys 2:1

Zanzibar si následně spravil chuť ziskem bronzu a vrcholem 10. ročníku už byl večerní finálový duel. V něm šli do vedení trefou mladíčka Tomáše Kareše Kousci, druhou trefu přidal Dominik Žaba a soupeř již více než snížení z kopačky Filipa Krejsy nestihl. Kousci Laušmanovi tak mohli po pěti letech znovu slavit libotovské zlato, celkově za deset let zvedali pohár nad hlavu už počtvrté.

„Turnaj má svoji tradici, která se o slovo přihlásila už v pátek podvečerním losováním. Ti, co si při něm dopřáli, málem zaspali úvodní zápas. Nenarážím jen na svůj případ. V prvním zápase jsem z jedné střely dostal dva góly a byla z toho úvodní porážka,“ smál se brankář vítězného mužstva Miroslav Dobřichovský.

Ten nakonec výraznou měrou přispěl k úspěchu, se kterým jeho tým v kvalitní konkurenci vůbec nepočítal. „Že nakonec vyhrajeme skupinu či dokonce celý turnaj, opravdu nikdo z nás neočekával. Platilo to v pátek po vylosování naší skupiny, stejně tak po úvodní zasloužené porážce se Zanzibarem. Nakonec se ale zadařilo a po úvodním nezdaru už nás nikdo nezastavil. I když musím uznat, že jsme letos hlavně ve vyřazovacích bojích narazili kolikrát na fotbalovější týmy. Rozhodují však góly a ty jsme stříleli my,“ hodnotil turnaj borec, jenž byl při slavnostním vyhlášení dekorován nejlepším gólmanem turnaje.

„Ocenění brankářem turnaje pro mě bylo už jen takovou třešničkou, i když musím říct, že konkurence byla veliká a můj dřívější parťák Kuba Vočka, si to asi i vzhledem k větší herní aktivitě a třem vstřeleným gólům zasloužil i víc. Pak si ale odnesl ocenění nejlepšího hráče turnaje, takže i v tomto ohledu super. Při turnaji se opět sešlo mnoho známých týmů, tváří, kamarádů a hezkých fanynek. Byla to povedená akce jako každý rok,“ dodal Dobřichovský.

Miroslav DobřichovskýZdroj: Renata Jírová

Vedle dvou brankářů byl oceněn i nejlepší střelec turnaje, jímž se stal s devíti trefami Daniel Urban.

Vedle fotbalových zápasů Libotov cup své návštěvníky tradičně zaujal bohatou kuchyní, o kterou se s láskou postarala parta dobrovolníků především z ženských řad. Na občerstvení a pohodovém průběhu akce se podíleli aktivní i bývalí fotbalisté Libotova a zapomenout nelze ani na dvojici rozhodčích Petra Dorotíka a Josefa Petrů, kteří zvládli úctyhodnou porci dohromady dvaapadesáti utkání!

Sestava vítěného mužstva: Miroslav Dobřichovský - Vít Vejnar, Zdeněk Stránský, Patrik Macek, Tomáš Kareš ml. - Martin Otradovský, Dominik Žaba, Tomáš Otradovský, Vladimír Pavlis.

Závěrečné boje - čtvrtfinále: Kousci Laušmanovi – FC Štenclové 2:1, Brazilci z vesnice – Seydlerova vila 2:1, FC Lipový kvítek – Zanzibar 1:4, FC Sylvárov – Pussycat Boys 0:1p. Semifinále: Kousci Laušmanovi – Brazilci z vesnice 2:1, Pussycat Boys – Zanzibar 4:1. O 3. místo: Brazilci z vesnice – Zanzibar 0:1. Finále: Kousci Laušmanovi – Pussycat Boys 2:1.

Individuální ocenění - nejlepší hráč turnaje: Jakub Vočka (brankář Pussycat Boys). Nejlepší brankář: Miroslav Dobřichovský (Kousci Laušmanovi). Nejlepší střelec: Daniel Urban (Piráti Paluba).

Konečné umístění 10. ročníku

1. Kousci Laušmanovi

2. Pussycat Boys

3. Zanzibar

4. Brazilci z vesnice

5. FC Štenclové

6. Seydlerova vila

7. FC Lipový kvítek

8. FC Sylvárov

9. Kočovné řeznictví

10. Popocatepetl FC

11. Piráti Paluba

12. Da Giorgio

13. Vesnický mazáci

14. FC Libotov

15. Zelená lajna

16. Kluci z baťohu

17. Dvojlitr Boyzz

18. Loko Dvůr

19. FC Sivok