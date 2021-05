Tohle rozhodně není příběh, podle kterého byste chtěli žít. Bohužel, někdy se k vám štěstí obrátí zády a vy stojíte tváří v tvář nelítostnému osudu.

Tak jako Jiří Šámal…

Bývalý ligový fotbalista Chebu a Viktorie Plzeň, později opora 1. FC Plzeň, Doubravky, Domažlic a Vejprnic se v polovině dubna definitivně dozvěděl krutou diagnózu: amyotrofická laterální skleróza (ALS).

Zdroj: archiv Václava Vacka

Nemoc, která předtím postihla například další plzeňské sportovce, fotbalistu Mariána Čišovského či házenkáře Zdeňka Hejduka. „Byl to šok. Nemáte nic odžito, máte sedmnáctiletou dceru…,“ odmlčí se na chvíli Jiří, který má od rozvodu dceru Elišku ve střídavé péči.

„Tohle samozřejmě nemám v sobě zpracované… Nemoc jako takovou jsem ale musel postupně přijmout,“ říká srdnatě muž, který byl na hřišti vždy velkým bojovníkem. A zůstává jím i nyní, kdy čelí těžké nemoci.

První náznaky, že není něco v pořádku, zaznamenal loni v březnu. „Shodou okolností v době, kdy se naplno rozjížděl koronavir. Nastal úbytek váhy, což jsem v prvním momentu přivítal, protože jsem nějaké to kilo chtěl shodit, jenže ono to pokračovalo. Občas jsem pociťoval, že mi chybí energie, síla, ale to jsem přičítal právě koronaviru. Možná je to jen splín, všichni jsme doma zavření, myslel jsem si. Jinak to ale bylo celkem v pohodě,“ vypráví Jiří Šámal.

Zhoršení zdravotního stavu

Na podzim se jeho stav zhoršil. „Někdy v listopadu se mi přitížilo, začalo se mi špatně dýchat. Myslel jsem si, že mám koronavir, ale jelikož jsem dojížděl denně za prací do Německa, tak jsem byl pravidelně testovaný a pokaždé negativně. To není normální, řekl jsem si, měl jsem o deset kilo méně, což při mé postavě na mně bylo docela vidět. Všichni za mnou chodili, co se děje,“ líčí události loňského podzimu.

Zašel proto za lékařem a od prosince absolvoval řadu vyšetření. „Postupně jsme vylučovali jednu věc za druhou včetně zhoubného nádoru, což jsem byl spokojený,“ říká. Pak mu však v polovině dubna lékaři sdělili, že onemocněl ALS.

Jiří Šámal.Zdroj: Deník/Martin Mangl„Bohužel nemoc mi jde přes plíce, špatně se mi dýchá. Hodně jsem to pociťoval zejména v minulých dnech a týdnech, kdy byly velké propady teplot, změny tlaku. Vyšel jsem schody a nemohl jsem vůbec dýchat. Pak zase přijdou dny, kdy je to lepší,“ vypráví Jiří Šámal.

Hodně mu pomáhá rodina. Bydlí v domě se svým švagrem Milanem Dejmkem a jeho rodinou, rovněž bývalým fotbalistou a nyní trenérem divizních Rokycan.

„Samozřejmě spolu probíráme sport, nejvíce fotbal, nyní hodně Viktorku, například odvolání trenéra Guľy, ale třeba i hokej. Chodím na krátké procházky, něco malého si i nakoupím, těžší věci mě přiveze Milan,“ popisuje Šámal.

Také pro Milana Dejmka byla Jirkova diagnóza velkým šokem. „Když jsem se to dozvěděl, doslova mně spadla brada, nestál jsem za nic. Musíme se s tím ale všichni doma srovnat, Jirkovi pomáháme, jak se dá. Věřím, že i on bude bojovat a my ho v tom podpoříme, jak to jen půjde,“ říká Milan Dejmek.

Jiří Šámal trpí nemocí ALS.Zdroj: archiv Václava Vacka

Oporu má Jirka kromě rodiny také ve svých kamarádech a přátelích z fotbalového prostředí, kde platí kvůli svému profesionálnímu přístupu k milovanému sportu za respektovaného a fotbalu oddaného odborníka.

Vloni na podzim dovedl v roli kouče fotbalisty Slavie Vejprnice na druhé místo tabulky v krajském přeboru. I když mu současný zdravotní stav už nedovolí věnovat se trenérské práci, s klubem je v pravidelném kontaktu.

Zdroj: Youtube

„Jednou týdně k nám dojíždí na konzultace, probíráme společně záležitosti kolem týmu, přípravy, hráčského kádru, jeho doplnění. Jirka odvádí v klubu už léta skvělou práci, v minulosti jako hráč a nyní v roli trenéra. Jeho nápady a připomínky jsou stále velice cenné,“ míní prezident Slavie Vejprnice Jiří Valenčat.

Vejprnický klub také připravuje ve spolupráci s třetiligovou Jiskrou Domažlice v čele s jejím prezidentem Jaroslavem Ticháčkem, v jehož firmě Jiří Šámal pracoval, pro Jiřího pomoc.

Jiří Šámal trpí nemocí ALS.Zdroj: archiv Václava Vacka

„Bohužel, příčiny tohoto onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny a nemoc si tak dál vybírá krutou daň. Brání Jirkovi dělat to, co má rád, omezuje jeho aktivitu, nadšení a elán. Víme, že boj s nemocí není jednoduchý, a Jirka bude potřebovat pomoc, morální i finanční. Chystáme pro něj veřejnou sbírku, její formu v současné době intenzivně řešíme. Povzbuzující pro něj bude i účast kamarádů, přátel a fanoušků na benefičních utkáních,“ dodává Valenčat.

První z nich se bude hrát v neděli 30. května v Domažlicích a druhé pak v sobotu 5. června ve Vejprnicích. Výkop bude vždy v 16 hodin.

Zájmu z fotbalového prostředí si váží

Jiří Šámal si pomoci a zájmu z fotbalového prostředí váží. „Moc mě těší, když se ozvou kamarádi. Nedávno u mě byli na návštěvě Michal Bublík a Lukáš Paul, se kterými jsem hrával ve Vejprnicích a později v Domažlicích. Další kluci třeba zavolají, jak se mi vede. Pomáhá mi to,“ svěřuje se.

„Snažím se být ze všech sil soběstačný, ale je mi jasné, že časem budu potřebovat pomoc. Budou se muset řešit další věci, ošetřovatelka, vozík, polohovací postel. Moc si proto vážím iniciativy a pomoci obou klubů, vejprnického i domažlického. Slibuji, že budu bojovat ze všech sil,“ vzkazuje Jiří Šámal.

Co je to ALS?



Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS, známá též jako Lou Gehrigova choroba) je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových (horní) a spinálních (dolní) motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby.



Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován, při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny.



Název Lou Gehrigova choroba získalo po slavném baseballovém hráči New York Yankees, Lou Gehrigovi, u něhož byla ALS diagnostikována v roce 1939. Touto chorobou trpěli např. astrofyzik Stephen Hawking, bývalý český premiér Stanislav Gross, fotbalista Marián Čišovský nebo masér české fotbalové i futsalové reprezentace Vladimír Mikuláš.