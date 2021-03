Tomu v Hranicích přizpůsobují, co se dá. Přišla obrovská posila z druholigového Prostějova, hráči dokonce dostávají slíbené peníze, přestože se nehraje.

„Vedení jim zachovalo stejné podmínky, jako by se hrálo, samozřejmě bez prémií. I proto se nám daří kluky udržet v nasazení a tréninku. Je to velmi důležité, klobouk dolů před vedením, patří mu za to dík,“ říká trenér SK Hranice Radek Fojtů.

„Já tvrdím, že ti kluci si to zaslouží možná ještě víc než normálně. Chodí do práce a do toho se v této době musí udržovat v našem režimu. To není nic jednoduchého, musím před nimi smeknout,“ dodal kouč.

Také Hranice se (podobně jako většina amatérských celků) snažily připravovat v rámci možností týmově, zpřísnění opatření od března ale uvrhlo fotbalisty většinou všude zpět do striktně individuálního režimu.

„Nálada je blbá, protože pořád nic nevíme. S hráči jsme v dennodenním kontaktu, voláme si, píšeme, kluci mě informují, jak plní individuální tréninky. Děláme všechno pro to, abychom se udržovali,“ řekl Radek Fojtů.

DRUHOLIGOVÁ POSILA

Motivací je pro Hraničany stále první příčka a postup do třetí ligy. Během pauzy dokonce klub přivedl obrovskou posilu. Odchovanec Jakub Rolinc se po druholigové štaci v Prostějově vrací do klubu, který jej vychoval.

„Od něj si hodně slibujeme. Je to hotový hráč a náš odchovanec. Má k tomu tady vztah, odmítl nabídky z vyšších soutěží,“ prozradil Fojtů. „Snažíme se chovat tak, jako bychom už MSFL skoro hráli. Pak bychom to třeba ještě doplnili jedním, dvěma hráči. Jádro týmu zůstane stejné,“ nastínil lodivod.

V Hranicích je na zkoušce také zajímavá posila zadních řad – 21letý stoper z Baníku Ostrava Jakub Blejchař.

Je tedy pochopitelné, že Sportovní klub, který navíc odehrál na podzim jen devět utkání a patří mu „až“ třetí příčka, chce co nejdříve začít a odehrát co nejvíce zápasů.

„Odehrál bych třeba dvě přátelská utkání a hned bych šel do mistráku. Čím víc kol se stihne, tím pro nás lépe,“ má jasno Radek Fojtů.

Odehrát alespoň 51 procent utkání soutěže, tak, aby byly ve hře postupy a sestupy, to je podle něj více než reálné. „To by se mělo stihnout. Doufám v to. Konečné pořadí pak bude regulérní. Pro všechny je to stejné, i když to samozřejmě není optimální,“ uvědomuje si.

„Cíl je ale jasný, nic se pro nás nemění, je jedno, jaká je doba. Děláme, co můžeme. Chceme vyhrát a postoupit,“ uzavřel Fojtů.