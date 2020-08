Dobrou náladu a příjemný pocit z akce kapitánce Slovácka Elišce Janíkové nepokazila porážka 2:3 se staršími žáky Teplic, ale hlavně následující reakce některých médií, které se svěřenkyním trenéra Karla Rady veřejně vysmívaly.

„Ani nevím, co k tomu říct,“ krčí rameny dvaadvacetiletá záložnice. „Je přeci geneticky dané, že ženy jsou slabší než muži a přelom nastává právě v této věkové kategorii, kdy už jsou kluci fyzicky vyspělejší než my. Proto si nemyslím, že by se mělo jednat o trapas, jak to některé servery nazvaly,“ říká sympatická brunetka.

Zaskočily vás nepříjemné reakce na internetu hodně?Nechápu, proč mají lidi zapotřebí neustále srovnávat rozdíly mezi ženským a mužským fotbalem, je to úplně ,,jiný" sport. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by porovnávali ženy a muže v tenise, volejbale, házené. Bohužel ve fotbale je to pořád na denním pořádku.

Ale souhlasíte s názorem, že jste měly zápas proti teplickým mladíků zvládnout lépe?

Ano, zápas pro nás mohl skončit výsledkově lépe. Měly jsme hodně šancí, které jsme nedokázaly proměnit, naopak kluci využili všechno, co mohli. Zápasy s kluky jsou ale hodně specifické. Musíme s nimi hrát rychleji a důrazněji, což se nám v přípravě vždycky hodí. V koronavirové době to vlastně byla jediná možnost, jak se poměřit s kvalitním týmem.

Jak jste si čtyřdenní soustředění užila? Potěšilo vás, že vás trenér Rada nominoval?

Soustředění splnilo moje očekávání a užila jsem si ho. V Chomutově nám nic nechybělo, je tam krásné zázemí pro sportovní soustředění. Jsme rády, že jsme se mohly zase potkat, společně si zatrénovat a líp se tak sehrát. Šanci dostaly holky i ze širšího kádru, včetně mě, což je pozitivní a pro náš růst důležité. Za svoji nominaci jsem byla samozřejmě šťastná a potěšila mě. Reprezentace by měla být pro každého fotbalistu to nejvíc.

Věříte, že se v kádru udržíte i pro podzimní dohrávky kvalifikace ME 2022?

V kádru má trenér Rada hodně kvalitních hráček a budu dělat všechno proto, kdyby náhodou nominace na kvalifikaci přišla, abych byla platnou členkou a mohla týmu pomoci.

V neděli jste hrála za Slovácko, které v Moravanech u Kyjova podlehlo Katovicím. Jaký to byl zápas? Dal se s Polkami uhrát lepší výsledek?

Doteď jsme v přípravě hráli jen s kluky,, takže to byla příjemná změna. Podle mě to byl vyrovnaný, hodně náročný a soubojový zápas, který nakonec Polky strhly v závěru utkání na svoji stranu a vyhrály. Katovice byly kvalitní soupeř, myslím, že nás dostatečně prověřily a ukázaly nám nedostatky, na kterých musíme ještě zapracovat.

Co vás před ligou ještě čeká?

Příští týden hrajeme s Duklou. Bohužel letní příprava se plánuje ještě před losováním soutěže a bohužel to vyšlo tak nešťastně, že první ligové kolo hostíme doma na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty právě Duklu Praha, což si nemyslím, že je zrovna ideální, ale věřím, že to zvládneme.

Jak zatím hodnotíte letní přípravu?

Jenom pozitivně. Jako tým na tréninku pracujeme velmi dobře, makáme, zdraví drží a věřím, že to v sezoně zužitkujeme. Příprava se nijak výrazně neliší od těch předchozích. Jednou v týdnu máme silový trénink v Madness Gymu a zbytek týdne trávíme na hřišti. Přípravu trošku komplikuje koronavir, protože obvykle hráváme přípravné zápasy s rakouskými týmy, které se letos neuskutečnily.

Nemáte obavu, že se připravujete zbytečně a že se třeba sezona zase vůbec nedohraje?

Obava tam samozřejmě trošku je, ale snažíme na to nemyslet. Všechny doufáme, že to bude v pořádku a liga normálně začne a odehraje se.

Jak moc velkou motivací pro vás je třetí místo, která znamená předkolo do Ligy mistryň?

Motivace je to obrovská, cítíme, že by to mohlo klapnout a uděláme proto maximum. Bylo by krásné si se Slováckem zahrát ligu mistrů.

Je velký problém, že po minulé sezoně skončilo devět hráček. Myslíte si, že je dokážete nahradit?

Problém to je, ale myslím, že očekávané příchody a talentované holky z juniorky to dokáží kvalitně zalepit. Už se moc těším na sezonu.

Nedávno jste podepsala ve Slovácku profesionální smlouvu. Jak moc vás to potěšilo a co se pro vás vůbec změnilo?

Byl to vždy můj velký sen. Jsem ve Slovácku od malička, prošla jsem všechny věkové kategorie a jsem vděčná, že mi to umožnilo právě Slovácko. Je to další motivace a chuť pracovat dále. Trošku se nám všem ulevilo, je to někdy hodně náročné zkombinovat školu, fotbal a ještě do toho nějakou brigádu.