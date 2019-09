„Káča hrávala léta fotbal za ženský tým ČSAD Havířov a byla základním stavebním kamenem tohoto týmu, velkou bojovnicí a oporou. Má obrovskou zásluhu na našich úspěších a vzedmutí ženské kopané v nejen v našem městě. Je třeba vítězkou druhé ligy žen a kdysi byla také u skvělé jízdy ženského týmu ČSAD až do baráže o první ligu,“ představil v kostce bývalou fotbalistku předseda havířovského klubu Radomír Zábranský.

Zákeřná nemoc (roztroušená skleróza) však bohužel usadila tuto výbornou fotbalistku na invalidní vozík, přesto se nevzdává. „Káča rozdává všem pozitivní energii. Neuzavřela se do sebe a nepláče nad svým těžkým osudem. Může být příkladem pro mnohé z nás. Proto jsme se rozhodli přispět jí na léčbu její nemoci a dát jí zapomenout na její utrpení. Každý tým našeho klubu, který v podzimní části ve svém mistrovském utkání zvítězí, přispěje výhrou a částkou 500 korun na tento charitativní projekt. Za remízu přispějeme částkou 250 korun. Možnost přispět bude mít během našich zápasů samozřejmě kdokoliv další,“ vysvětlil Zábranský.

Celkovou částku poté 2. listopadu při posledním ligovém utkání žen předají činovníci klubu Kateřině. „Byl bych rád, kdyby se do akce zapojil co největší počet našich příznivců, kamarádů a známých, protože je to na dobrou věc. V minulé sezoně jsme takto pomáhali nemocnému Daliborovi z Ostravy a věřím, že opět nezklameme,“ poděkoval předem všem za pomoc předseda klubu.