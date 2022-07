Radnice sice fotbalistům dotaci přiklepla, jenže výrazně nižší, než bylo potřeba. Na fotbal půjde zhruba 615 tisíc korun, přičemž asi polovina z této částky musí jít na nákup starší sekačky. „Takto jsme to nečekali, pro fotbal to dopadlo špatně. Co bude dál, to nevíme, dneska máme ještě výbor, kde to musíme rozseknout,“ řekl pro Deník místopředseda fotbalového klubu Petr Lichnovský.

Vedení 1. BFK věřilo, že by mohlo získat dotaci zhruba ve výši 1,3 milionů korun. Nakonec se ale fotbalisté nedostali ani na polovinu. Situace je však ještě složitější. Frýdlant už se přihlásil do MSFL, jenže na tu v tuto chvíli nemá peníze. A do divize už se přihlásit nemůže.

Následující hodiny budou v klubu, který nedávno vyválčil historický úspěch, hodně hektické.