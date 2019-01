V anketě hráčů, funkcionářů a zaměstnanců Dynama o nejkrásnější gól, který budějovičtí fotbalisté v podzimní části II. ligy dali, jasně vyhrály vítězné nůžky Lukáše Havla ze zápasu ve Varnsdorfu.

Dvaadvacetiletý stoper Lukáš Havel, jenž v druholigovém Dynamu kráčí ve stopách svého otce Martina Havla a dědy Adolfa Havla, vítězným gólem ve Varnsdorfu ozdobil úspěšnou podzimní část sezony, v níž odehrál všech šestnáct utkání.



Ty nůžky jste střihl skutečně perfektně, zkoušíte si tak střílet třeba na tréninku?

To ani ne, jak hraji vzadu, tak se do takových situací příliš nedostávám. Jedině při nácviku standardek, ale to zase většinou střílím hlavou. Takže spíš po tréninku, když děláme různé blbosti, tak si třeba i ty nůžky zkusím…

Váš dědeček Adolf Havel, jenž dlouhé roky v Dynamu byl ve středu obrany jednou z opor, sice všelijaké kousky s míčem předváděl, že by ale někdy střihl tak výstavní trefu, to si nevybavuji…

Děda hrál taky stopera, takže góly by lidi čekali asi spíš od mého taťky, ten hrál útočníka.



Vy jste hrát svého dědu asi nikdy neviděl, ale že starší fanoušci vás s ním srovnávají, jste jistě zaregistroval.

To ano, slýchám o něm všelijaké příběhy… (úsměv)



Jako stoper máte hlavní úkol bránit, přesto jste nějaké góly na podzim nastřílel…

Dal jsem čtyři góly, to je docela slušné, ne?



Zpátky ještě k těm vašim nůžkám ve Varnsdorfu, prý sudí mohl pískat hraní vysokou nohou?

Ke kontaktu se žádným obráncem při té střele rozhodně nedošlo. Jedině až po odehrání míče, když jsme padali na zem, jsme se tělem střetli. Faul to v žádném případě nebyl.

Byl to krásný gól a nemrzelo vás tudíž, že z vás na Nově neudělali „Borce na konec“?

Tak to mě ani nenapadlo, mně stačila reakce kluků na hřišti i po zápase. Hlavní je, že jsme získali tři body, na Nově můžu být někdy jindy…



Jako mužstvo máte za sebou velice vydařenou podzimní část sezony, ale co vy, jak byste hodnotil sám sebe?

Já osobně jsem spokojen. Odehrál jsem všechny zápasy, také zranění se mi vyhýbala. Jsem rád, že se mi to tak povedlo. Rozhodně to byl jeden z nejlepších podzimů, jaký jsem kdy odehrál.



Po podzimu vede Dynamo tabulku s dvoubodovým náskokem před Jihlavou. Odpovídá vaše umístění a bodový zisk výkonům, které jste předváděli?

Myslím, že jsme hráli dobrý fotbal, že jsme hlavně hráli týmově a že jsme za to také byli po zásluze odměněni.



Jenže je před vámi ještě celé jaro, a to v poslední době byl v Dynamu kámen úrazu…

Na to, co se tady stalo před rokem či dvěma, nesmíme vůbec myslet. Teď je teď a my se i na jaře musíme snažit dát to každého zápasu úplně všechno. Do každého zápasu musíme jít s tím, že chceme postoupit.

S Pavlem Novákem jste vytvořili velice kompaktní stoperskou dvojici. Jak se vám s ním hraje?

Hrajeme spolu už nějakou dobu, vlastně hned od začátku, co jsem v áčku. Víme, co od sebe můžeme čekat. Myslím, že je to na hřišti vidět.



Trenér Horejš v nedávném rozhovoru pro náš list o vás prohlásil, že byste měl i na první ligu. Co vy na to?

Sám sebe hodnotit je velice nesnadné, nicméně taková slova určitě zahřejí u srdíčka. Já se budu snažit podávat takové výkony, aby si to o mně nemyslel jen trenér, ale taky další lidé.



Že vás trenér chválil, je jedna věc, ale ve stejném rozhovoru také zaznělo, že přitom jste nedlouho předtím hostoval v Roudném a nechtěli vás v Písku. Jak vám bylo v té době, kdy vaše pozice v mužstvu zdaleka nebyla zrovna ideální?

Já se hlavně snažil hlasy těch, kteří mi nevěřili, hodit za hlavu a snažil jsem se při zápasech i na tréninku soustředit sám na sebe, na svoje výkony. Tím se to nějak zlomilo, začal jsem si věřit a teď jsem tam, kde jsem.

Těší vás, že letos v zimě se Dynamo nebude připravovat jen doma, že po dlouhé době pojedete za teplem?

Já na soustředění do zahraničí pojedu prvně a to, že místo do Třeboně pojedeme do Chorvatska, je velká změna. Ale rozhodně příjemná změna.



Které z mužstev v tabulce za vámi by dle vašeho názoru na jaře mohlo pro vás být hlavním soupeřem?

Nejblíž nám je Jihlava, ale ani Brno zřejmě ještě boj o ligu nevzdalo. Určitě se bude chtít posunout ještě nahoru, ale my se nesmíme starat o mužstva kolem nás a koukat sami na sebe. Musíme do toho dát všechno, lepší šance už podle mě nebude.



Do první ligy jde ze druhé ligy jen vítěz, další dva týmy hrají baráž. Brali byste i tu?

My víme, že to na jaře nebude snadné, nicméně náš cíl je úplně jednoznačný. A tím je postup z prvního místa!