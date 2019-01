Účastník Středočeského přeboru SK Slaný před sezónou ukazuje, že je po mocném posílení kádru ve výborné formě. V přípravě si doma poradil s divizním SK Rakovník 2:0, když se dvakrát trefila možná největší posila týmu – bývalý prvoligový útočník Lukáš Křeček.

Lukáš Křeček (vpravo). | Foto: DENÍK/Archiv

Křeček přišel v létě z Jiren, a to víceméně do mateřského klubu. Z něho totiž kdysi odstartoval zajímavou kariéru na Kladně, ale také v nejvyšší soutěži v dresu Brna. Obrovský cestovatel, ač je mu teprve 31 let, prošel za svou dosavadní kariéru již řadou klubů – mimo zmíněné například Vlašimí, Roudnicí, Opavou, Bohemians, Žižkovem či Litoměřickem.

Proti Rakovníku dal jediný střelec duelu opravdu výstavní branky. Nejprve přehodil brankáře hostů libovým obloučkem alá Karel Poborský, v závěru jej pak nachytal perfektně kopnutým pokutovým kopem.