Neobvyklým a vypjatým způsobem skončilo sobotní utkání 3. kola moravskoslezského krajského přeboru mezi fotbalisty Petřvaldu na Moravě a Hlubinou (1:0). Obě mužstva sice dokončila duel v plném počtu, hosté z Ostravy ale do šatny s čistým štítem nedošli.

Útočník Hlubiny Milan Sasko si po závěrečném hvizdu podával s rozhodčími ruku, hlavnímu Radimu Petrošovi se ale údajně mělo dostat nečekaného gesta.

„Hráč po skončení utkání přišel za R (rozhodčím) s nataženou rukou na pozdrav, načež jsem HHč8 (hráč Hlubiny číslo 8 Sasko) ruku podal. Již při kontaktu rukou jsem cítil něco mazlavého. Poté jsem se na svou dlaň podíval a uviděl v ní slinu. Když jsem se podíval na HHč8, uviděl jsem zbytky sliny mezi jeho prsty, načež jsem udělil ČK (červenou kartu). Hráč poté opustil HP (hrací plochu) bez protestu,“ popsal sudí Petroš v zápise o utkání.

Sasko měl přitom u rozhodčích vroubek už od 81. minuty, kdy dostal žlutou kartu. Podle zápisu bylo důvodem „hrubé nesportovní chování za bezohledné podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře“.

Nejen pro trenéra Hlubiny Jana Woznicu, jehož tým prohrál i druhý zápas sezony, byla karta šokem. „Řešili jsme to s hráčem a i on sám byl překvapený. Není si ničeho vědom. Až když jsme mu ukázali záznam, připustil, že si vzhledem k horku otřel obličej, ale plivat si do rukou neměl důvod. V tom záznamu je vidět, že to udělalo několik hráčů,“ přiblížil kouč.

Jako Kúdela na Rangers

„Navíc popis v zápise, že se sudí podíval do dlaně… Na videu je vidět, že sudí hned po podání ruky, aniž by se na cokoli díval, udělil červenou. Za nás neopodstatněně,“ pokračoval Woznica s tím, že Hlubina podala proti verdiktu protest.

Také sám hráč kázeňské pochybení odmítl. „Neuvědomuji si, že bych chtěl sudímu tímto způsobem a gestem uškodit,“ řekl Deníku Milan Sasko.

„Skončil nevydařený zápas, nic se nám nepovedlo a šel jsem si podat s panem rozhodčím ruku. Vzápětí vytáhl červenou kartu, čemuž jsem se divil, protože tak jako vždy jsem si předtím otřel jen pot. Když mi pak dal kartu, jen se do mě jako by utřel a ukázal mi slinu, kterou měl mít ode mě. Řekl jsem mu, že to není pravda, že si vymýšlí, ale tím, že mě vyloučil, jsem věděl, že to nezmění a hádat se je zbytečné. V poklidu, bez diskusí, jsem odešel a nevytvářel konflikt. Pak to řešil kapitán,“ vysvětlil Sasko, který měl podle klubového webu v duelu jednu ze šancí Hlubiny.

Jeho spoluhráč Kostelanský dokonce před pauzou skóroval, ovšem sudí gól neuznali kvůli útočnému faulu. V závěru pak podle oficiálních stránek Unie nebylo zohledněno zdržování Petřvaldu ani neustále přerušování hry v nastavení nad rámec 90. minuty.

„Byly tam sporné momenty, ale to jsou v každém zápase. Není to profesionální fotbal. Někdy je toho víc, jindy méně, ale prohráli jsme si to sami. Určitě ne vinou rozhodčího,“ uznal Milan Sasko.

Woznica připomíná, že Sasko je bezproblémový hráč. „Je to jeho první červená karta v životě, ani žlutých nesbírá moc. Proto mě to překvapilo, že by měl dostat kartu za plivnutí do ruky, které k tomu nikdo neviděl. Je to něco podobného jako Kúdela proti Rangers. Přijde mi to směšné,“ podotkl Woznica.

Trest? Nespokulujeme

Nyní se čeká na verdikt disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS), která bude věc řešit na čtvrtečním zasedání. Její předseda Svatopluk Pešat však nechce nyní vynášet soudy.

„Ano, je to neobvyklý případ, ale pokud jsme o tom jako komise nejednali, tak prosím nechtějte ode mě vědět nějaké závěry. Navíc já nevím, co se tam přesně stalo, jestli to tam bylo, nebo nebylo, zatím jsem četl jen zápis. Až uvidím video a komise se k tomu vyjádří, pak vám to vysvětlím. Teď bychom jen spekulovali,“ uvedl pro Deník Pešat.

„Věříme, že se rozhodne v náš prospěch, protože nic prokazatelného tam není. Pokud to bude jinak, budeme to respektovat, sami ale interně hráče trestat nebudeme,“ vyloučil Jan Woznica, jehož týmu zdaleka nevyšel úvod ročníku podle představ.