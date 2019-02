Jde ve stopách brankáře Slovácka Víta Nemravy a bývalého hráče Baníku Ostrava Jana Bobčíka. Osmnáctiletý rodák z Dolního Němčí David Jurásek se zařadil po bok známějších krajanů a je zase o něco blíž startu v ligové soutěži. Talentovaný dorostenec podepsal ve Zbrojovce Brno první profesionální smlouvu.

„Věřil jsem, že když se budu fotbalu věnovat naplno a budu na sobě pracovat, tak bych toho mohl dosáhnout,“ říká šikovný mladík. Novou smlouvu bere jako ocenění svých výkonů a motivaci do další práce. „Mám velkou radost, že se vše povedlo. Neustále ale musím na sobě makat a posouvat se na mé cestě dál,“ ví Jurásek.

I když měl i jiné možnosti a řešil nabídky ze čtyř prvoligových klubů, rozhodl se pro Brno. „Jsem ve Zbrojovce spokojený, tak nebylo co řešit,“ tvrdí.

Ve Slovácku to nevyšlo

Jeho dalším cílem a snem je probojovat se do kádru prvního mužstva Zbrojovky. „Rozhodně to nebude nic lehkého, ale budu se snažit pracovat tak, abych se do áčka jednou dostal,“ uvedl člen širšího kádru reprezentace U19, jehož ideálním postem je ofenzivní záložník.

Také kapitána úspěšného dorosteneckého týmu mrzí, že slavný klub momentálně hraje pouze druhou ligu. „Je to škoda. Takové město, jako je Brno, si zaslouží nejvyšší soutěž. Věřím ale, že se Zbrojovka co nejdříve dostane zpět do první,“ prohlásil.

Odchovanec Dolního Němčí přišel do Brna v roce 2015. Předtím působil také ve Slovácku. Angažmá v blízkém Uherském Hradišti ovšem nedopadlo podle Juráskových představ. „Trenér Stýskal mi v zápasech nedával až tolik příležitostí, prakticky jsem už nehrál. Proto jsem se po roce a půl rozhodl odejít zpět do Dolního Němčí,“ vysvětluje.

Než se vyřešil přestup do mateřského klubu, tak se mu individuálně věnoval bývalý kapitán Slovácka Vít Valenta. „A protože jsem měl od Slovácka zakázaný vstup na tréninky i na hřiště, tak jsme trénovali v Kněžpoli. Za to mu patří velké poděkování. Nakonec jsem to zkusil v Brně, kde to vyšlo a za to jsem moc rád,“ těší Juráska.

I když své působení ve Slovácku sám ukončil, bývalé spoluhráče potkává na hřišti. „S většinou kluků jsem tam byl od třetí třídy každý den, teď už se potkáváme na hřišti jen jako soupeři,“ říká.

Záložník, který střílí branky

Talentovaný fotbalista patří mezi ofenzivní záložníky. Hru týmu umí podpořit i gólově. Letos se trefil šestkrát, před rokem ve třech různých kategoriích dohromady zaznamenal deset branek.

Dvěma brankami pomohl například k výhrám se Sigmou Olomouc a na Spartě, tedy v nejtěžších zápasech, které Zbrojovka sehrála. Jednou naskočil také za juniorku. Brněnská devatenáctka v celostátní lize zatím figuruje na první příčce. „Docela se nám daří,“ usmívá se Jurásek.

Skloubit fotbal se školou ale není jednoduché. „Dost s tím bojuji,“ přiznává. Zatímco jiné školy se Zbrojovkou dlouhodobě spolupracují, Zdravotní škola, kde Jurásek studuje obor sportovní a rekondiční masér, mezi ně nepatří.

Domů na Vánoce

Rodák ze Slovácka bydlí přímo v Tréninkovém centru mládeže, kde společně s kluky z juniorky sdílí menší byt. Domů se dostane tak jednou, dvakrát do měsíce. „Vždycky záleží, kde hrajeme, ale teď po sezoně se snažím jezdit každý víkend,“ říká.

Vánoce, stráví s rodiči v Dolním Němčí. „Určitě budu doma,“ přitakává. První dárek v podobě profesionální smlouvy už dostal, teď se může těšit na další překvapení. „Svátky ale zase tolik neprožívám,“ směje se. Příchod Nového roku zase oslaví s přítelkyní. Přát si kromě jiného může třeba první start v áčku Zbrojovky.