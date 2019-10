Naštěstí všechno dopadlo dobře, i když sedmatřicetiletý, v okolí dobře známý fotbalista zatím zůstává v nemocnici.

„Ještě na mě zavolal k lavičce a spadl na zem. Vidím ty oči doteď,“ vykládal s odstupem dvou dnů trenér Jesence Petr Tichý. „Člověk samozřejmě v prvních chvílích vůbec nevěděl, co se děje. V neděli jsem z toho nespal. Je to táta od dvou dětí, výborný kamarád. Byl jsem z toho hotový,“ doplnil.

Co bylo příčinou kolapsu v 81. minutě? Fotbalovým zákulisím se šířily spekulace o srdeční slabosti či infarktu. Podle všeho ale za vše mohl otřes mozku, který si Ullmann odnesl z neobvyklého incidentu dvacet minut předtím, kdy dostal červenou kartu domácí Ladislav Kiška.

„Náš hráč Burget čistě odehrál ve skluzu balon, ale hráč soupeře neudržel nervy a skočil po něm. Roztrhal mu dokonce spodní triko pod dresem, takže rozhodčí ho vyloučil. Peťa Ullmann si pak chystal míč na rozehrání a ten vyloučený přišel k němu a dal mu úder do hlavy,“ popsal situaci Tichý.

„Po udělení červené karty se mě hráč zeptal, za co ji dostal. Hráč hostů č. 25 (Ullmann – poz. red.) mu řekl, ať nezdržuje a odejde. Domácí hráč č. 8 ho pak prudce udeřil do tváře,“ potvrdila i zpráva rozhodčího Ladislava Kundráta.

Ullmann každopádně v zápase pokračoval až do osudného momentu, kdy se sesunul k zemi. Následovaly chvíle strachu, ale také duchapřítomného jednání.

„Musím vyseknout poklonu rozhodčímu i domácímu celku. Okamžitě všechno probíhalo, tak jak by to mělo být – stabilizovaná poloha, zakryli jsme ho dekou. Za chvíli přijela sanitka,“ ocenil trenér Jesence Tichý, který přiznal, že z dlouhého čtrnáctiminutového nastavení si mnoho nepamatuje.

„Abych řekl pravdu, vůbec nevím, jak ten závěr proběhl. Možná jsme měli nakročeno k vyrovnání, ale to vůbec není podstatné. Nějaké body neřešíme,“ řekl ke konečnému výsledku 3:2 pro Smržice.

„Hlavní teď je, aby byl Petr v pořádku. Jestli se k fotbalu vrátí za půl roku, nebo jestli třeba už nebude hrát nikdy, to není důležité. Na závěr kariéry si ale takovou věc nezasloužil,“ dodal Tichý.

Pro zkušeného Petra Ullmanna, který prošel Prostějovem, Konicí či Určicemi, to nebyla první cesta ze hřiště přímo do nemocnice. V roce 2011 skončil na lůžku po ráně míčem do hrudníku s velkými dýchacími obtížemi.

OTŘESY MOZKU ŘEŠÍ I FIFA

Téma pokračování hráče v zápasu po úrazu hlavy či otřesu mozku už delší čas řeší lékařská komise mezinárodní fotbalové federace FIFA. Před několika dny její předseda Michel D‘Hooghe prohlásil, že by byl rád, kdyby ve fotbale fungoval neutrální lékařský tým, který by mohl nařídit po srážce hlavami střídání. Podobná praxe je k vidění v těchto dnech například na mistrovství světa v ragby.