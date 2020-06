Na premiéru ve FORTUNA:LIZE rodák z malé obce na Veselsku nikdy nezapomene.

„Byl to fantastický pocit. Sice mě mrzelo, že na stadionu nebyli skoro žádní diváci a atmosféra trochu chyběla, ale i tak si to naprosto užívám,“ přiznává Polášek, kterému trenér Svědík splnil dávné klukovské přání. „Vždycky jsem o tom snil, teď si plním svůj dětský den,“ vyznává se.

I když proti Karviné odehrál jen pár minut, zážitek má na celý život. „Je to něco jiného. Fotbal, který jsem v životě nezažil,“ přiznává.

Po ligové premiéře dostal spoustu zpráv, gratulací. Radost měla nejen rodina, ale i kamarádi a další známí. „Všichni mi fandí. Snad je nezklamu,“ doufá rodák z Tasova.

Zda dostane šanci i nadstavbové části, netuší. Vzhledem k absencím by na něj řada mohla přijít, kouč Svědík ale v klíčovém dvojzápase s pražskými Bohemians nejspíše ukáže na zkušenější borce. „To je spíš otázka na trenér. Já se však budu snažit ukázat,“ slibuje.

Z obce, která má kolem pěti set obyvatel, vyrazil za velkým fotbal už jako malý kluk. „Ve Slovácku jsem od mladší přípravky, strávil jsem v něm celou kariéru,“ líčí.

Ve vyhlášené akademii prošel všemi věkovými kategoriemi, učil se od známých trenérů. „Nejvíc vzpomínám Michala Vojtíška, který mi pomáhal v žácích. Velkou šanci mi dal také pan Hlahůlek,“ říká.

Polášek, který má na svém kontě i pár startů za mládežnickou reprezentaci U16, na podzim nastupoval za starší dorost, na jaře stihl odehrát jeden zápas za juniorku. Po pandemii koronaviru si šikovného středopolaře vytáhl do prvního mužstva kouč Svědík. S áčkem se připravuje i nyní. „Po kondiční stránce až takový problém nebyl. Spíš jsem si musel zvyknout na vyšší rychlost a tvrdší souboje,“ přiznává.

Devatenáctiletý záložník na trávníku vyniká přehledem, přesnou rozehrávkou i tvůrčími schopnostmi. V kariéře nehrál jinde než ve středu zálohy. „Tato pozice mi sedí,“ souhlasí.

Tam nastoupil i ve středečním zápase juniorka Slovácka proti diviznímu Bzenci. Domácí béčko na Širůch zvítězilo 3:2, devatenáctiletý talent odehrál hodinu. „Byl to dobrý zápas. Tempo to mělo. Ze začátku jsme byli lepší, pak to trošku upadlo. Bzenec však má dobrý tým, byl to ideální soupeř na rozehrání po dlouhé pauze,“ míní Polášek.