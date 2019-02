V pěti kolech pod vedením nového kouče Pavla Šustra ještě fotbalisté Zbrojovky neprohráli. Jenže třikrát remizovali a nadále zůstávají ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE na deváté příčce. Mrzí především domácí ztráta po bezbrankové remíze s Varnsdorfem.

Při ní brněnský celek doplatil na zbytečné vyloučení Ladislava Krejčího, který druhou žlutou kartu a pak červenou viděl ještě před koncem prvního poločasu. „Máme interní disciplinární řád a na jeho základě ještě Krejčí obdržel postih. Jednou udělal takovou věc, ale nezapomínejme, že mu je pořád devatenáct roků. Vzpomeňme si, co jsme dělali my v devatenácti,“ usmál se Šustr.

Každopádně v reprezentační přestávce pracoval s mužstvem i po mentální stránce, aby se podobné situace neopakovaly. „Dělali jsme opatření tréninku, jakým způsobem bráníme, abychom se nedopouštěli hloupých faulů. S hráči jsme také hovořili o tom, že se nám nemá stávat, abychom se nechávali vykartovat, protože jsme frustrovaní a nedaří se nám. Věřím, že kluci dostali dostatečné upozornění, že to takhle prostě být nemůže,“ podotkl brněnský kouč.

Šustr především usiluje, aby hráči převzali zodpovědnost nejen za svůj výkon, ale také za chování na hřišti. „V zápase už těžko můžu ukočírovat, že se někdo vytočí a snaží se někoho kopat. Vsázím na to, že hráč ví, že když dělá věci, které na hřiště nepatří, může následovat karta nebo vystřídání,“ vysvětluje.

Jak fotbalisté jeho rady a výtky přijali, pozná už v nedělním utkání dvanáctého kola druhé ligy, ke kterému na jih Moravy míří Sokolov. Duel začíná v šest hodin večer. Vítězstvím mu dají nejlepší dárek ke 44. narozeninám, které oslavil minulou sobotu. „Čtrnáct dní se připravujeme na to, že chceme podat dobrý výkon a zápas zvládnout,“ sdělil Šustr.

Sokolovu patří jedenáctá příčka a do Brna už ho přiveze v roli hlavního kouče Vítězslav Hejret. Dosavadního trenéra Pavla Horvátha klub odvolal. „Změnu jsem zaznamenal, ale bedlivě to nesleduji, jsou to jejich problémy. Předpokládám, že Sokolov si to s námi nepřijede rozdat na férovku a bude hrát spíš zezadu. Samozřejmě možná mě překvapí, ale budeme i na to připravení,“ prohlásil kouč Zbrojovky.

Baník míří na jih Moravy ukázat změny ve hře, které nový trenér nachystal. „Dotknou se také taktiky. Chtěli jsme mužstvo připravit trochu jinak,“ uvedl na klubovém webu Hejret.

Zbrojovku před reprezentační pauzu uklidnilo první venkovní vítězství sezony v derby se Znojmem. „Mě uklidní, když na konci sezony budeme první a postoupíme do první ligy,“ řekl Šustr.