„Mám spojeno se sportem, aby se projevovaly sympatie ať jednotlivcům tak klubům. Pokud je to v rámci slušnosti a bez ničení majetku, vnímám pozitivně i fanoušky a příznivce soupeřů. Také je potřeba zmínit, že je to určitý hnací motor pro samotné sportovce. A upřímně, tlak musí cítit i rozhodčí, pokud téma vztáhneme k fotbalovému utkání,“ říká Uhlíř pro Deník. Pavel UhlířZdroj: archiv

Co říkáte na případ Studenec, kde soud zakázal fanouškům bubnovat na fotbale a hlasitě fandit?

Z mého pohledu to má dvě roviny. Je to ukázka toho, že v obci funguje společenský život a občané se do něj zapojují svým projevem fandění. Druhá úroveň je to, zda v obci byl dříve fotbalový klub nebo začal bydlet pan stěžovatel. Pokud se do obce přistěhoval později, tak musel o existenci fotbalového klubu a hřiště vědět. Jako takové by to měl tolerovat.

Hovoříte tak ze svého profesního hlediska?

Přesně tak. Jako realitní makléř a investor lidi nabádám, aby si toto lidé, kteří kupují nemovitosti, důkladně promysleli. Pokud vyžadují absolutní klid, aby hledali nemovitost na samotě. Osobně toto vidím jako velmi nepochopitelnou situaci. Pokud by docházelo k poškozování soukromého či obecního majetku, dokážu to pochopit, ale fandění a bubnování? Co by za to jiné kluby daly i v první lize.

Bubny a vuvuzely na zápasech dětí

Dokážete si představit, že by se na fotbale v Živanicích nebubnovalo a hlasitě nefandilo?

Tuto situaci si nedokážu představit a rozhodně ji nepodporuji. Já toto mám spojeno se sportem, jakýmkoliv, aby se projevovaly sympatie ať jednotlivcům tak klubům. Pokud je to v rámci slušnosti a bez ničení majetku, vnímám pozitivně i fanoušky a příznivce soupeřů. A také je potřeba zmínit, že je to určitý hnací motor pro samotné sportovce. A upřímně, tlak musí cítit i rozhodčí, pokud téma vztáhneme k fotbalovému utkání.

Zaznamenali jste na vašem obecním úřadu nějakou stížnost kvůli fandění fotbalových příznivců?

Já osobně jsem žádnou takovou stížnost nezaznamenal. Ba naopak. Ano, byla fotbalová utkání, kdy se musela posílit bezpečnostní opatření. Například při pohárovém utkání s AC Sparta Praha, kdy byl tento zápas vyhodnocen jako rizikový ze strany Policie ČR. Ta ve spolupráci s klubem přijala všechna opatření.

Přežila obec nájezd sparťanských fandů bez úhony? Byl jste na stadionu přítomen a byla někdy hlučnější atmosféra?

Byl jsem aktivně přítomen, měl jsem možnost utkání i moderovat. Významné problémy jsme v obci nezaznamenali. Naštěstí při tomto konkrétním utkání vyhrál sportovní zážitek a dojem nad touhou způsobit někde problémy či vyvolat bitku. Ve spolupráci s Policií ČR a jejich pořádkovou jednotkou i pořadateli Sokola bylo vše zvládnuto na výbornou. Na tato utkání se dá vzpomínat snad jen v dobrém. A právě i živanický fotbal pomohl k většímu povědomí obce nejen v České republice.

Absolutní blbost, nikoho jsem nenapadl! Petrus vyfasoval rok a končí s fotbalem

Nemáte „páru“, co tomu fandění v Živanicích říkají obyvatelé sousedních domů?

Ze zkušenosti vím, že někteří obyvatelé se naopak ze svých balkónů dívali na fotbal. Byli tolerantní a ochotni akceptovat, například právě to fandění v době zápasu.

V době, kdy jste byl předsedou v živanickém Sokole, jehož jsou fotbalisté součástí, jste také nezaznamenal nějakou stížnost, ve stylu: zklidněte si to tam?

Ne. Neboť fanoušci byli vždy v mezích tolerance. Naopak jsou jiné nepochopitelné situace spojené s vedením fotbalových soutěží či následném rozhodování jednotlivých komisí, se kterými mám dost zkušeností.

Hypoteticky, jak byste v obou funkcích reagoval a rozhodl?

Hypoteticky rozhodoval a reagoval. Znám toto z obou stran. Jako aktivní hráč i jako funkcionář i občan. Z pozice fotbalisty jsem toto vždy měl rád a motivovalo mě to. Jako obyvatel jsem tyto problémy neřešil. Respektoval jsem, a aktivně svými účastmi při sportovních i kulturních akcích, podporoval. Při zamyšlení nad touto situací ovlivněnou tím, že jsem velký sportovec, bych toto po dobu utkání opravdu akceptoval a neměl s tím problém.

Buriánek vzpomíná, jaké to bylo za Pulpita v Živanicích

Existuje v Živanicích a okolí nějaká obecní vyhláška, která reguluje hluk?

Vyhláška o regulaci hluku neexistuje. Existuje ale nařízení o jednotlivých limitech hluku. Pokud by byl jakýkoliv problém, předpokládám, že bychom to řešili individuálně s pořadateli kulturních akcí či místním Sokolem.

V Živanicích se konají rockové koncerty, kde se bubnováním nešetří. Možná proto jsou lidé z okolí odolní.

Je fajn, když to v obci žije a lidé se zapojují do sportovního i kulturního života. Vítají pořádání akcí, které významně nevybočují z míry tolerance občanů.

Kromě toho, že jste veřejným činitelem, jste také aktivním fotbalistou. Co říkáte tomu, že se bubnuje i v okresních soutěžích?

Například v klubu, kde teď aktivně působím, v TJ Přelovice, si přízně fanoušků nemůžeme vynachválit. Jak v utkáních III. třídy mužů, krajské soutěži I. B třídě mužů i mládežnických kategoriích uslyšíte bubny i vuvuzely. Pro hráče je to super.