Votroci v minulém kole nestačili na Jablonec. Na severu Čech prohráli 0:3. „V první půli to bylo o tom, kdo dá první gól. Nám se to bohužel nepodařilo, ačkoliv jsme k tomu měli příležitosti. V druhém poločase šli domácí za vítězstvím více než my. Měli vyšší procento vyhraných soubojů, což asi rozhodlo,“ vrátil se k poslednímu odehranému zápasu hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.