Po bezbrankové remíze dnes od 15 hodin vyzvou Votroci v roli domácího týmu ve druhém zápase Mladou Boleslav. Výhoda domácího prostředí to bude pouze na oko, protože zápas se hraje znovu ve městě automobilů.

FORTUNA:LIGA, nadstavba o 7. až 10. místo, semifinále: FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav, sobota 15.00, Lokotrans aréna, MB. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Pokud svěřenci trenéra Stanislava Hejkala uspějí, zahrají si o konečné sedmé místo, finanční odměnu v hodnotě jednoho milionu korun a také o nasazení do třetího kola MOL Cupu. Pokud naopak na Středočechy stačit nebudou, sezona pro ně skončí. V prvním duelu, který se hrál o minulém víkendu branka nepadla. Více ze hry měli boleslavští fotbalisté, ale nulu udrželv hradecké brance Patrik Vízek.

Divizní tým Nového Bydžova mění trenéry! Průchu pět kol před koncem střídá Kraus

Co se dá očekávat od odvety? „Boleslav si pro nás určitě přichystá nějaké překvapení. Sami ale chceme předvést lepší výkon, především směrem dopředu, tam chceme být více aktivní,“ uvedl Hejkal. Východočeši do úvodního zápasu nadstavby vstoupili v ligovém složení. Realizační tým však už nějaký čas pracuje s myšlenkou, že by otestoval hráče ze širšího kádru a B-týmu. „Připravují se s námi, nicméně zatím nejsou zdravotně zcela fit. Do určité fáze zápasu bychom je rádi poslali, aby získali prvoligové starty, ale jejich zdravotní stav jim teď neumožňuje, aby nastoupili od začátku. Nicméně ještě nějaký čas zbývá, takže uvidíme, jak na tom budou před utkáním,“ popsal situaci Hejkal a doplnil: „Dáme ale prostor dalším hráčům, abychom protočili celý kádr a posbírali zkušenosti pro další ročník.“

Kromě posledního zápasu sezony může jít i o poslední zápas v mladoboleslavském azylu. Bude záležet na tom, jak moc se zpozdí stavba nového stadionu v Hradci, ale všichni věří, že příští sezona už se odehraje na něm.