Kdo získá titul?

Po dlouhé době by mohla být liga vyrovnaná až do konce. Žádný z týmů na prvních třech místech nemá v tuto chvíli vyloženě lepší mužstvo než ostatní. Velmi mě překvapila Slavia, když pustila Stancia. Poslední roky to byl podle mě jejich rozdílový hráč, proto jsem hodně zvědavý, jak si poradí s jeho odchodem. Myslím si, že právě takový hráč jim bude chybět. Plzeň pravidelně sbírá body, ale často to bylo s odřenýma ušima. Nepodávají pravidelně vyrovnané výkony. Použiju přísloví „Když se dva perou, třetí se směje.“ A titul vyhraje Sparta (směje se).

Co očekáváte od Votroků?

Votroci asi stejně jako každého i mě velmi mile překvapili. Na jejich fotbal se dá opravdu dívat, hrají kombinačně, mají svůj styl, se kterým jsou úspěšní. Myslím, že určitý propad na jaře v tabulce nastane, ale budou se pohybovat v prostřední části tabulky. Velmi důležitá pro ně bude příští sezona, která je vždy těžší. To můžeme vidět momentálně u Pardubic, první sezonu po postupu měly také výbornou a teď budou mít velké starosti se záchranou.

Kdo sestoupí?

Tabulka vypadá velmi nepříznivě pro poslední Karvinou, která je jasným kandidátem na sestup. Do baráže spadnou Teplice, které dlouhá léta patřily k lepším celkům první ligy. Na hráčích je takzvaná deka, jsou v křeči a budou to mít hrozně těžké. Nejsou na tuto situaci zvyklí, bude to spíš boj. To samé se dá říct i o Jablonci, ten také není zvyklý hrát o sestup. Na rozdíl od Teplic má ale kvalitnější kádr a na jaře se zvedne. Do baráže půjdou také Pardubice.