„Hradec nás k chybám donutil výbornými individuálními výkony jejich ofenzivních hráčů. Byl to skvělý zápas se špatným výsledkem pro nás,“ nehledal výmluvy po nečekané ztrátě nejúspěšnější český trenér posledních sezon.

Jeho pochvala bezesporu směřovala i na adresu dlouhána v hradeckém útoku Daniela Vašulína. Ten ukazuje, že v posledních týdnech našel ztracenou formu. Proti Slavii se předvedl ve skvělém světle, proháněl obranu Pražanů, navíc také otevřel skóre zápasu.

Ve 13. minutě se postavil k pokutovému kopu a bezpečně ho proměnil. Dal tím základ parádnímu nedělnímu galapředstavení.

„Chtěli jsme zamíchat kartami v boji o titul, což se nám povedlo,“ řekl dobře naladěný Vašulín.

Jak se po takovém zápase cítíte?

Je to skvělý pocit. Utkání se mi hodnotí velmi dobře. Přistoupili jsme k němu tak, jak jsme chtěli a byli jsme odměněni.

Co podle vás rozhodovalo?

V prvním poločase jsme předvedli hodně důrazný a bojovný fotbal. Celkově jsme dali čtyři góly Slavii. Co víc si můžeme přát, když jich za celou sezonu dostali devatenáct. Jsme stoprocentně spokojeni a budeme se s tím snažit míchat i nadále.

Slavia se neporáží každý den, jaké emoce ve vás jsou?

Přímo skvělé. Málokdo čekal, že Slavii porazíme. Všichni si mysleli, že si sem dojedou pro lehké tři body. My jsme však hráli bez tlaku a ukázali jsme svoji sílu. Chtěli jsme konečně porazit silný tým, a to se povedlo. Je pravda, že takový soupeř se každý den neporáží.

Vstup do nadstavby dopadl nad očekávání?

Pro nás je to snový start a věřím, že i ty další těžké duely dokážeme zvládat.

Pomohlo vám to, že jste se vyhnuli bojům o sestup a v elitní skupině nemáte co ztratit?

Samozřejmě. Víme, že budeme šestí, hůře už skončit nemůžeme. Hrajeme úplně bez tlaku, máme svoji jistotu a teď si ty zápasy chceme maximálně užít, předvést se proti velkým týmům. Určitě se nám nohy rozvázaly a každý z nás víc dovolí.

Po proměněné penaltě jste ukázal při oslavě zajímavé gesto, co mělo znamenat?

Jsme v očekávání, přítelkyně je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Minule jsem to proti Olomouci nestihl, jsem rád, že jsem to gesto mohl udělat teď.

V lize jste neprohráli už osm zápasů v řadě. Může za to změna v rozestavení?

Máme více hráčů nahoře. Hrajeme brejkový fotbal, Adam (Vlkanova) nám to rozbíhá, vyhovuje nám to. Věděli jsme, že šance přijdou a že když je proměníme, tak můžeme Slavii porazit, a to se povedlo. Byli bychom za blbce, kdybychom jim dali čtyři góly a ještě bychom prohráli.