Nedělní utkání, které se hraje od 16 hodin na teplických Stínadlech nabídne důležitý boj pro oba celky. Teplice potřebují za každou cenu bodovat, aby se vymanily ze sestupových vod, Hradec do nich zase nechce zahučet a naopak se minimálně udržet ve střední skupině, která zaručuje prvoligovou příslušnost.

Na podzim porazili hradečtí fotbalisté porazili Teplice jasně 4:1. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Navíc půjde i o hodně pikantní mač. Skláře totiž vede bývalý hradecký kouč Zdenko Frťala. Ten dostal před dvěma lety Votroky do nejvyšší soutěže. Na východě Čech odvedl kus dobré práce, pak však kvůli rodině skončil.

FORTUNA:LIGA - 25. kolo:

FK Teplice (15. místo, 21. bodů, 29:57) - FC Hradec Králové (7. místo, 31. bodů, 28:33). Neděle 16.00.

„Bylo by složitější, kdyby změna trenéra přišla teď. Teplice už pod novým koučem dva zápasy odehrály, takže vidíme, že tam k nějakým změnám došlo,“ říká Koubkův asistent Stanislav Hejkal. On sám Teplice vedl jako hlavní kouč.

Krom toho na severu Čech také působil hradecký středopolař Petr Kodeš. „V Teplicích mám kamarády, pár lidí se přijde podívat, ale jinak nerozlišuji, jestli hraji proti nim nebo Brnu, do každého zápasu jdu s tím, že ho chci vyhrát. Nic speciálního to pro mě není,“ říká. V utkání, které se hraje po reprezentační pauze potřebují oba celky bodovat. „Odpočinuli jsme si fyzicky i psychicky, ale rozhodně jsme se neflákali. Teď nás čekají klíčové zápasy a my musíme udělat vše, abychom je zvládli, protože se v nich bude rozhodovat o končeném pořadí,“ dodává Kodeš.

ANKETA: Kde leží ta nejlepší fotbalová adresa u nás v Královéhradeckém kraji?

Pro Hradec jsou Severočeši jedním z nejoblíbenějších ligových soků, když je z posledních deseti vzájemných utkáních hned osmkrát porazili. S novým koučem Zdenko Frťala, současný kouč Teplic.Zdroj: Deník/František Bílekvšak Teplice tuto nelichotivou bilanci budou chtít zlomit. „Lhal bych, kdybych řekl, že to pro mě nic neznamená. Strávil jsem v Hradci tři krásné roky, ke klubu jsem získal nadstandardní vztah. Teď ale trénuji Teplice," uvedl Zdenko Frťala.

Fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice nedělním zápasem na Stínadlech začínají důležité období sezony, když se budou potkávat s týmy z dolní poloviny tabulky. Příští týden se představí v Brně, poté přivítají České Budějovice a sérii zakončí na novém stadionu v Pardubicích.