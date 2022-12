„Máme extrémně náročný týden za sebou, trenér nás nešetří, kulantně řečeno. Ještě musíme přežít ten následující, pak už snad bude líp,“ říká Rada.

Kubo, jak moc je letošní zima pro prvoligové mančafty specifická?

Nikdy jsem nic podobného nezažil. Je to kvůli mistrovství světa asi pro všechny atypické a bude zajímavé v lednu porovnávat, jak to komu vyšlo, protože jednotlivé týmy volily odlišné modely. My máme tenhle, kdy jsme byly nejprve na dovolené a bereme to.

TIPSPORT LIGA



Hradec Králové – Chrudim 1:2



Fakta - branky: 11. Kubala – 30. Látal, 79. Řezníček. Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Slavíček. Poločas: 1:1. FC Hradec Králové: Bajza (46. Vízek) – Klíma (46. Leibl), Ševčík, Smrž (46. Hájek) – Gabriel (46. Harazim), Kodeš, Rada (46. Dvořák), Kutík (46. Novotný) – Kubala (46. Jurčenko), Ryneš (46. Rybička) – Vašulín (46. Koubek). MFK Chrudim: Mach – Svoboda, Řezníček, Sotorník, Kesner, Kejř, Látal, Halász, Hašek, Juliš, Harušťák. Náhradníci: Gerhart, Kodýdek, Záviška, Bauer, Koželuh, Skwarczek, Sedlák, Gregovský, Tlustý.

Jak jste již zmínil, je to dáno kvůli světovému šampionátu v Kataru, co na něj říkáte?

Mně se turnaj celkově líbí a samozřejmě se snažím ho hodně sledovat. Nestíhám každý zápas, ale hlavně ty večerní. V pátek to bylo hezké. Dvě penaltové čtvrtfinále, celkový dojem je opravdu dobrý.

V Hradci rozehráváte téměř všechny standardky. Co jste říkal na neskutečnou branku Nizozemců v nastavení, kdy rozehráli přímý kop nakrátko a vyrovnali?

Předvedli něco, co se nevidí. Nádhera!

Troufl byste si na něco podobného?

Bylo to naprosto úžasné. Pro mě je to jedna z nejgeniálnějších věcí, co jsem ve fotbale viděl.

Přemýšlel jste, že byste něco podobného zkusil v ligovém zápase?

Jasně, že mě to napadlo. Ale chce to odvahu, aby to člověk udělal, navíc v takovém momentě. O to těžší je to tady, my jsme při standardkách pod velkým tlakem, možná na mistrovství světa je menší než tady.

Nedohráno! Sokoli mířili za třetí výhrou v sezoně, zastavila je však technika

Koho tipujete na vítěze šampionátu?

Pragmaticky jsem tam dal Argentinu, ale nejvíc jsem to přál Portugalsku kvůli Ronaldovi, což už se bohužel nesplní.

Vraťme se k vám. Jak je to tedy s těmi dovolenými?

Na té hlavní jsem již byl, pak už máme jen krátkou vánoční s rodinou. Opravdu jsou tyto dny hodně specifické, těžké na hlavu se namotivovat k tomu, abychom se sedřeli z kůže a pak mít zase volno. Proto je asi i složité načasovat fyzickou a sportovní formu.

Co na tenhle styl přípravy říká tělo?

Čekal jsem to horší, i když to jednoduché není. Jsme ale profesionálové a nezbývá nám, než se kousnout a vzít to. Některé týmy po lize, případně poháru ještě trénovaly, teď mají delší volno v kuse, my to máme takto rozdělené.