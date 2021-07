S Votroky zažil tři postupy do nejvyšší soutěže, v hradeckém klubu strávil většinu své kariéry a stále své bývalé spoluhráče pozorně sleduje. Jiří Janoušek, jenž naposledy působil v krajském přeboru v dresu Olympie Hradec, je přesvědčen, že nováček letos mezi elitou obstojí.

„Podle mě má tým kvalitu na to, aby se pohyboval klidně i v prostředku tabulky,“ říká jednatřicetiletý záložník.

V uplynulé nedohrané sezoně jste kopal krajský přebor za hradeckou Olympii. Jak jste nedávno přijal nečekanou zprávu o konci týmu s divizními ambicemi?

Byl jsem překvapený asi jako každý v tom mužstvu. Už jsme měli domluvené přáteláky na léto a říkali jsme si, že všechno půjde normálně. Ovšem najednou nám předseda klubu pan Štěpánek řekl, že končíme. Byl jsem tedy překvapený, ale musel jsem to vzít. Nebyl jsem úplně šťastný, protože tým docela začal šlapat a myslím si, že na divizi bychom určitě měli.

Kam nyní povedou vaše další fotbalové kroky?

Tak nějak jsem se domluvil se staršími kluky, co tam hráli také, tedy s Příbou (David Přibyl), Plášou (Marek Plašil) a Jirkou Lindrem, že bychom chtěli najít angažmá, kde by nás vzali všechny čtyři. A to nám umožnil pan Drábek v Horních Ředicích (KP Pardubicka), takže na 99 procent nyní budeme právě tam.

Řešil jste i jiné možnosti?

Nějaké nabídky padly, převážně z divize. Ozval se třeba Trutnov nebo z Náchoda můj bývalý trenér Venca Kotal. Nicméně vzhledem k tomu, že budu mít ještě práci coby trenér v FC Hradec Králové U17, tak jsem přesvědčen, že na této úrovni bych tréninky nestíhal. Proto jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl.

Právě v FC Hradec Králové jste strávil většinu kariéry. Stále sledujete počínání Votroků?

Samozřejmě sleduju všechny kluky. Na mládež jsem sice moc nekoukal, ale teď, když budu dělat asistenta Marku Plašilovi v kategorii U17, tak budu sledovat i mládež. Každopádně áčko bedlivě sleduju pořád, jak se mu daří.

Co jste říkal loňské sezoně a postupovému tažení?

Domnívám se, že to bylo absolutně zasloužené. Tým šlapal, bylo vidět, že je dravý a jde si za tím. Co se týká zápasů, tak všechny úplně nebyly na pokoukání. Mám na mysli efektnost. Efektivnost byla dobrá. Nicméně kluci si vždycky šli za vítězstvím a takovou tou hrubou silou to dotáhli ke třem bodům. Postup byl zasloužený.

Vy jste s Hradcem zažil tři postupy do první ligy. Co bude hráče čekat v nejvyšší soutěži?

Určitě to bude všechno rychlejší, větší kvalita jak do obrany, tak i do útoku. Ta rychlost je úplně jiná. Kluci budou muset rychleji pracovat s míčem, rychleji se rozhodovat, co s ním udělají. Prostě to je ve všech směrech rychlejší.

I v návaznosti na výstavbu nového stadionu by chtěli Votroci figurovat mezi elitou dlouhodobě. Je tým podle vás dostatečně kvalitní, aby letos v lize obstál a mohl v ní poté otevřít novou arénu?

Když jsem viděl minulou sezonu kluky ze sousedních Pardubic, tak se domnívám, že tým v Hradci není nějak horší. Dokonce si myslím, že to, co uhrály Pardubice, by mohl Hradec rovněž uhrát. Samozřejmě k tomu potřebujete i trochu štěstí, ale tomu se musí jít naproti. Jestli to klukům bude šlapat jako ve druhé lize a půjdou si za tím, tak by se mohli pohybovat klidně i v prostředku tabulky. Podle mě na to kvalitu mají.

„Tehdy jsme na podzim v azylu v Mladé Boleslavi uhráli více bodů než pak na jaře na svém stadionu.“

Bude nějakým způsobem určující, potažmo klíčový, začátek soutěže? Los byl poměrně schůdný – nejdříve doma Bohemians a poté do Karviné.

V lize je důležitý každý zápas, člověk si nevybere. I když bude třeba těžší měsíc, tak stejně se každý zápas musí odjet naplno, los nelos. Samozřejmě už i ten začátek bude určující, ale každé utkání v lize má svoji důležitost.

Domácí zápasy budou hrát Votroci celou sezonu v azylu v Mladé Boleslavi. Může to být velká nevýhoda?

Těžko říct. Vzpomínám si, že když jsme tehdy postoupili, tak jsme hráli celý podzim také v Mladé Boleslavi a myslím si, že jsme tam uhráli více bodů než pak na jaře na svém stadionu. Nevýhoda je to hlavně pro diváky, pro ně to bude horší než pro samotné hráče, ti to tam skousnou.

Stane se mistrem znovu Slavia? Nebo čekáte nějakou změnu?

Osobně změnu mistra nečekám. Myslím si, že Slavia má pořád nejsilnější tým a podle mě bude ligu zase opanovat.