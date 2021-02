/FOTO/ FORTUNA:LIGA: Krize opavských fotbalistů se prohlubuje. Tým trenéra Radoslava Kováče měl proti Příbrami více ze hry, gól ale nedal a výsledkem byla bezbranková remíza. Z tříbodového zisku se už tak neradoval třináct zápasů v řadě. Jednačtyřicetiletý kouč byl po utkání zklamaný. Opět narážel na to, že jeho týmu chybí hlad po gólech. „Jsem zklamaný. Měli jsme vyhrát, máme jen bod a naši situaci jsme si ještě více zkomplikovali,“ hlesl po zápase Radoslav Kováč.

Radoslav Kováč. | Foto: Deník / Petr Widenka

„První poločas byl v našem podání celkově lepší než ten druhý. Škoda, že se Renda Dedič netrefil nebo Aleš Nešický. Znovu nám nebylo přáno dát gól,“ pokračoval šéf opavské lavičky. ,,Přemýšlím už o tom, zda se dá z hráčů vyždímat více. Věřím, že ano. Po přestávce nám chyběly emoce. Byli jsme jak chcíplé slepice. Vím, že hráči to mají v hlavě. Někdy mi to připadá, jako bychom se báli vyhrát. Fotbal se rozhoduje ve vápně, a tam nám chybí důraz to urvat, chybí nám hlad po gólech,“ podotkl Kováč.