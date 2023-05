Další etapa hradeckého fotbalu začíná. Po trenérovi Miroslavu Koubkovi, který vedl Votroky dvě sezony a dosáhl s nimi na skvělé výsledky, tým přebere od nového ročníku dvaapadesátiletý Jozef Weber. Ten naposledy koučoval České Budějovice, na jihu Čech se mu však příliš nedařilo, teď se stěhuje na soutok Labe a Orlice.

Zkušený kouč Jozef Weber povede fotbalisty Hradce Králové. | Foto: ČTK

„Chtěl jsem znovu zkušeného a pracovitého trenéra, který v tuto chvíli zapadne do našeho fungujícího soukolí, nebude dělat velké změny a naváže na práci, kterou tady odvedli předchozí dva trenéři. V klubu chceme i nadále držet stabilitu a pokračovat po cestě, po které jdeme,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou.

Důležitou zprávou pro fanoušky je, že jinak zůstává realizační tým beze změn. To znamená, že na pozicích asistentů se nic nemění a u týmu budou pokračovat Stanislav Hejkal a Adrian Rolko. „Je pro mne důležité, že stávající nosný realizační tým bude pokračovat ve stejném složení," přiznává Sabou a dodává: „Chci znovu trenéra, který bude chtít praktikovat náročný způsob hry, aby naše hra měla organizaci, nasazení a intenzitu, abychom byli pořád pro každého nepříjemným soupeřem. Tohle všechno v mých očích Jozef Weber splňuje."

Koubek nastavil laťku vysoko

Miroslav Koubek.Zdroj: Lubomír DouděraU týmu naopak končí trenérský bard Miroslav Koubek, ten v Hradci odvedl kus kvalitní práce. Mladý celek dokázal stabilizovat v nejvyšší soutěži. V první sezoně ho dovedl k vynikajícímu šestému místu a do semifinále MOL Cupu. A i letos se mu na výsledky povedlo navázat. Tým se pohyboval v horní polovině tabulky a nakonec se s přehledem vyhnul sestupovým starostem.

„Odcházejícímu trenéru Koubkovi patří velký dík, odvedl v Hradci skvělou práci. Splnil přesně to, co jsem si od jeho angažování představoval – pomohl nám s přechodem do první ligy a hráči pod jeho vedením udělali velký progres. Za mne je to po odborné stránce jeden z nejlepších trenérů,“ řekl Sabou.

Vizitka Jozefa Webera Jozef Weber.Zdroj: ČTK

Bývalý vynikající československý fotbalista. Se Spartou získal dva mistrovské tituly, v nejvyšší domácí soutěži odehrál 408 duelů a vstřelil v nich 25 branek. Trenérskou kariéru začal v pražských Bohemians, od té doby koučoval již téměř 200 soutěžních duelů.



Trenérská kariéra

2012 - 2014 Bohemians Praha 1905

2014 - 2017 MFK Karviná

2018 - 2020 FK Mladá Boleslav

2021 MFK Karviná

2022 SK Dynamo České Budějovice