Chyběl nám větší klid

Dva zápasy sledoval počínání svých kolegů pouze z lavičky. Při absenci spoluhráče Adama Gabriela dostal mladý hradecký fotbalista Štěpán Harazim (22) možnost ukázat se. A v Liberci si špatně nevedl. Nejvíce ho mohla mrzet neproměněná šance z 18. minuty, kdy v dobré pozici hlavičkoval pouze do prostoru, kde stál gólman Vliegen. Štěpán Harazim.Zdroj: www.fchk.cz

„Měli jsme tam dobré náznaky, ale určitě nám chyběl větší klid, abychom dokázali míč prostrčit mezi obránci,“ řekl Harazim. Celý tým se před utkáním speciálně připravoval na libereckého kanonýra Micka Van Burena. Nakonec se ho Votrokům uhlídat nepodařilo. „Mrzí nás to, protože jsme na něj připraveni byli, ale rozhodla pro nás taková smolná situace, kdy se k němu míč odrazil, on si dal dobrý dotyk a už byl sám před gólmanem. Taková maličkost, která zápasy rozhoduje,“ uvedl Harazim. Co podle něj Východočechům v zápase nejvíc chybělo? „Určitě jsme měli dát gól. Přijeli jsme do Liberce bodovat, což se nám bohužel nepovedlo, proto jsme zklamaní. I přes naši převahu jsme si nedokázali vytvořit nějakou loženku, ze které jsme mohli skórovat,“ uzavřel.