„Máme obrovskou radost. Podzim jsme končili sérií tří porážek, chtěli jsme ji ukončit. Věřili jsme, že je to možné i v Plzni, byť nám chybělo dost hráčů. Ti na hřišti podali vynikající výkon, zejména běžecky,“ radoval se hradecký kouč.

SKVĚLÁ OTOČKA

Koubek se přitom musel vypořádat s řadou nepříjemností. Díky rozsáhlé marodce se mu rozpadl útok i střed zálohy. Ve stoperské trojce se nemohl po dohodě klubů spolehnout na Filipa Čiháka. Viktoriáni šli navíc už po šesti minutách hry do vedení, když Hradec nepohlídal rohový kop a do vzduchu se nejvýše vyšponoval čahoun Chorý – 0:1. Votroci se však nenechali rychlou brankou zlomit, favoritovi se dokázali vyrovnat a odměnou jim byl vyrovnávací gól z kopačky Vojtěcha Smrže ze 43. minuty – 1:1.

„Mužstvo velmi dobře zareagovalo na vedoucí branku domácích, nepoložilo se a náš výkon se zvedal,“ těšilo Koubka. Po změně stran mohla jít Plzeň do vedení. Hosté si stejně jako na začátku zápasu nepočínali důsledně při bránění standardní situace, když míč po chybě Kodeše propadl až k Mosquerovi, který však naštěstí pro Hradec orazítkoval pouze tyč.

Viktoriáni hned na úvod jara ztratili. Body si odvezl Hradec

V 67. minutě řešili Východočeši další komplikaci. Ze hřiště musel odejít zraněný gólman Michal Reichl a do branky šel Pavol Bajza. „Střídání za vyrovnaného stavu muselo být pro Pavola složité. Šel tam z ničeho nic, nerozcvičený. V tu chvíli máte obavu, aby to zvládl. Je to však zkušený třicátník, chytal v dobrých ligách a teď dokázal uplatnit svoji zkušenost. Působil klidným dojmem a týmu pomohl,“ pochvaloval si Koubek. Hned po střídaní gólmanů se ve Štruncových sadech začaly dít věci.

Vítězná radost hradeckých Votroků po úspěchu v Plzni.Zdroj: ČTK

V 70. minutě se ve vápně domácích zjevil zcela nehlídaný Ryneš, jenže z malého vápna netrefil branku. Votroky to dlouho mrzet nemuselo. O dvě minutky později se totiž míč odrazil na hranu vápna, kde číhal Petr Pudhorocký, jeho ránu si nešťastně srazil do vlastní branky Milan Havel. „Pro mě šťastná trefa, bojuji o základní sestavu, gól pomohl týmu i mně, je to první zápas a ještě proti mistrovi ligy,“ měl radost Pudhorocký, jenž je jedinou zimní hradeckou posilou. Branka mu nakonec do statistiky připsána nebyla, což mu v konečném výsledku tolik vadit nemusí.

Východočeši dokázali ustát i závěrečný tlak soupeře, střídajícího Vydru vychytal ve velké šanci už v nastaveném čase Bajza. Slovenský gólman pak ještě v 97. minutě vytáhl hlavičku Durosinmiho na roh a prvotřídní překvapení bylo na světě.

Zápas se dal vyhrát, řekl hradecký kouč Peterka po prohraném derby v Pardubicích

„Myslím, že jsme je v druhém poločase dostávali dobře pod tlak, možná trochu znervózněli a rozhodla psychika. I Plzeň chtěla do jara dobře vstoupit a toužila vyhrát. My jsme ukázali, žei když nám chybělo hodně hráčů, tak kádr má svoji hodnotu,“ uzavřel Koubek.

Hradec čeká náročný týden. Už ve středu se v dohrávce osmifinále poháru představí v Českých Budějovicích (15.00). V neděli pak bude v Mladé Boleslavi hostit pražské Bohemians.